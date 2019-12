Rápida intervención del municipio tras el temporal y caída de árboles

Compartir

Desde la noche del viernes hasta pasado el mediodía de ayer, personal y maquinarias de distintas áreas de servicios públicos afectadas al Comando de Emergencia Municipal realizaron intensos trabajos de desobstrucción de desagües pluviales y el retiro de árboles y ramas, junto a otros objetos, que fueron arrancados por los fuertes vientos del temporal que azotó la ciudad.

El director de Prevención y Emergencia, Alfredo Sánchez, dijo que las fuertes ráfagas de viento provocaron algunos inconvenientes derivados por los árboles, ramas y postes que fueron arrastrados por la tormenta, obstaculizando el tránsito en algunos sectores.

Destacó el trabajo coordinado con distintas áreas del gobierno provincial, como la policía, que fueron comunicando los sucesos, permitiendo la rápida atención y solución de los mismos.

“Las intervenciones se iniciaron en la noche del viernes, durante la tormenta, y tuvieron continuidad hasta el mediodía del sábado. Se produjeron caídas de árboles y ramas en los barrios Don Bosco, San Martín, San Miguel, Liborsi, Eva Perón, Incone y Vial, entre otros, y rápidamente actuamos para despejar las calles obstaculizadas, procediendo a retirar con máquinas y camiones los troncos y las ramas, liberando la vía pública y permitiendo el normal desplazamiento del tránsito”.

Puso de relieve que las tareas se enmarcan en un protocolo de intervención frente a estas contingencias climáticas que fue establecido en la gestión del intendente Jorge Jofré para atender con celeridad las posibles afectaciones a los vecinos con el empleo de todos los recursos municipales.

Recordó que fueron creadas y fortalecidas áreas específicas para ampliar los servicios públicos que están a disposición del Comando de Emergencia desde el momento mismo en que se recibe el alerta meteorológico.

Además, destacó que la descentralización que dispuso el intendente permite una acción más rápida en todos los barrios, por lo cual los vecinos cuentan con respuestas ágiles y eficientes ante los fenómenos climáticos, y resaltó la tarea de los trabajadores municipales, de cooperativistas y de los efectivos de la Policía Provincial que coordinan acciones con el Municipio en el marco de la continuidad de los acuerdos pertinentes.

«La Municipalidad antes de esta alerta meteorológica de fuertes vientos y tormentas activó su accionar a través de las distintas áreas operativas de trabajo como ser la Dirección de Prevención y Emergencia, de Electrotecnia, de Espacios Verdes y las cuadrillas municipales que siempre estamos trabajando cuando hay este tipo de temporal. De esa manera salimos a hacer los relevamientos correspondientes y nos encontramos con bastantes inconvenientes con relación a árboles caídos sobre todo, sobre viviendas en algunos casos, avenidas y parterres que obstruían el paso del peatón y el tránsito vehicular y también ponían en serio riesgo la seguridad de las personas, tuvimos que trabajar toda la noche en algunos sectores importantes de la zona céntrica, también se trabajó en el barrio El Resguardo, Liborsi, Incone y todavía se sigue trabajando, en ese sentido conforme requerimiento de los vecinos, trabajamos en Julio A. roca y Paraguay donde había un árbol de gran porte con grandes ramas que cayó atravesando la calle prácticamente, otro en el barrio Incone, en Pringles y Circunvalación, otro en Eva Perón y José María Uriburu, en el barrio San Miguel, esos son algunos de los lugares más importantes en los que hemos trabajado a los efectos de despejar el área de peligro y que se normalice la situación, más teniendo en cuenta que tuvimos un lapso donde quedamos sin luz y no había visibilidad», detalló.

Al ser consultado sobre si hubo obstrucción de bocas de tormenta por basura, señaló que «a ese recorrido lo hizo el otro sector en cuanto a las cuadrillas que trabajaron en la limpieza y obstrucción de desagües, más que nada en lo que hace al arrastre y acumulación de basura, hojas, ramas y también se procedió a la limpieza que corresponde en el caso, pero el agua corrió normalmente, no hemos tenido mayores inconvenientes, salvo lo de siempre que ya se recolecta la basura que queda a consecuencia de la lluvia. Ya en estos casos están designadas las cuadrillas que intervienen y trabajan por zona, no hemos tenido mayores problemas, tal es así que el viernes cayeron unos 20 mm pero el agua corrió normalmente sin inconveniente alguno o por lo menos lo que tenemos registrado nosotros».

En cuanto a si desde los barrios periféricos hubo llamadas de emergencia por árboles o postes caídos, dijo que «más que nada tuvimos llamados con relación a árboles caídos, desprendimiento de ramas, hubo bastantes en varios sectores como el barrio El Resguardo, Liborsi, hemos recibido requerimiento de vecinos de esos lugares y ahora se prosiguen con esos trabajos a través de la Dirección de Espacios Verdes en los distintos barrios porque es una cantidad bastante considerable de árboles que han caído, grandes ramas y a medida que vamos recibiendo los requerimientos le damos la respuesta correspondiente al vecino».

Respecto a si van a trabajar todo el fin de semana para evitar que se acumulen los inconvenientes, explicó que «ya tenemos un plan de trabajo, lo hacemos por turno, yo estuve el viernes por la noche y el sábado ya le toca a otra dirección, la de Espacios Verdes que continua con las tareas de caída de árboles, destronque y recolección de ramas y basura, luego prosigue otra cuadrilla designada también así completamos el fin de semana tratando de que el lunes esté todo en orden».

Sobre la cantidad de árboles caídos dijo que «el viernes tuvimos como 12 árboles caídos pero de gran porte que atravesaron calles, cayeron sobre veredas o parterres, la Dirección que está a mi cargo se encarga de la parte más peligrosa, de obstrucción al peatón, al tránsito vehicular, al que está en peligro realmente, nosotros trabajamos rápidamente como brigada de intervención y despejamos el área de peligro, luego viene atrás nuestro otro equipo de trabajo que se encarga de la recolección de todo lo que hacemos a la noche y profundiza mejor los cortes de ramas y árboles caídos, también prosigue con los requerimientos de algunos sectores que recién al otro día hay varios lugares donde estamos recibiendo intervención por árboles caídos o ramas que caen en la calle o arriba de las casas».

Para finalizar contó si hubo daños materiales de gravedad, «con relación a autos no hemos visto ninguno por suerte, sí en la Nueva Formosa tuvimos voladura de techos en una vivienda que reportamos ese inconveniente y también en El Resguardo, un equipo de trabajo va a ir al lugar porque hay que mirar la obra en construcción de cómo está y si se aflojaron las chapas, ya están trabajando en ese sector».