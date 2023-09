Raquel Mancini atraviesa una dura situación económica y vive con su mamá

Raquel Mancini fue una de las modelos más populares en la década de los 90. Cuando estaba en la cima de su carrera, se sometió a una liposucción y terminó en coma. Este fue uno de los primeros casos de famosas que pagaron graves consecuencias por someterse a cirugías plásticas y tratamientos estéticos.

Con la reciente muerte de Silvina Luna, resurge la historia de Raquel que también fue paciente del médico Aníbal Lotocki. Aunque ella no lo acusó de mala praxis, este miércoles se realizará una marcha pacífica frente a la casa del doctor para pedir Justicia por las víctimas que fallecieron luego de haber pasado por su quirófano.

El periodista Ángel de Brito reveló en LAM (América) que la exmodelo atraviesa un duro momento en su vida, no solo por haber tenido que enfrentar problemas de salud, sino también económicos. “Se encuentra viviendo con su mamá y hermano por no tener dónde vivir”, dijo el conductor.

“Su carrera despegó y consigo, sus problemas de salud. Se decía que tenía una adicción a las cirugías”, expresaron en un informe que mostraron en el programa de espectáculos. Consultada al respecto por Telenoche (El Trece), Mancini aclaró los rumores sobre su presente: “Yo estoy bien, estoy perfecta de salud. Tuve una neumonía hace unos meses, pero ya está”.

Además, la exmodelo explicó los motivos por los que se mudó con su familia: “Estoy viviendo con mi mamá porque tiene 85 años. Se cayó y está con bastón. Vive en un departamento grande y no la puedo dejar sola porque no puede llevar nada”.

“Siempre fuimos una familia muy unida. Mi papá falleció y lo mínimo que puedo hacer como hija, por todo el amor que me dio mi mamá, es mudarme y estar con ella, acompañarla. No es que estoy en la calle. Está todo bien. Estoy viviendo como está todo el país”, concluyó Mancini.

Cabe recordar que en marzo pasado, la salud de Raquel generó preocupación cuando tuvo un cuadro de neumonía. Según informaron en Intrusos, la icónica exmodelo sufrió una descompensación en su domicilio y fue derivada de urgencia a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Hospital Fernández, el cronista Pablo Layus salió al aire en el ciclo de América y detalló que la familia había solicitado que no se entregue ningún parte médico. “Desde el hospital trajeron algo de tranquilidad, me dijo que estaba bien, recuperándose y esas son buenas noticias”, señaló.

Por su parte, desde el piso, Karina Iavícoli aportó más información para intentar desentrañar lo que había ocurrido con Mancini. “Ella hace tiempo que no viene bien”, reveló la periodista, y compartió lo que le había contado Augusto, uno de los hermanos de la exmodelo. Según su testimonio, fue el tercer hermano, Luis, el que la encontró en su departamento tras su descompensación.

“Raquel vive sola en Palermo, no está trabajando por el momento. La familia está preocupada. La mamá la llamaba por teléfono y como no contestaba se asustaron. Luis, que tiene llaves, la encuentra tirada, balbuceando, no podía mover los pies, las piernas ni los brazos. Estuvo casi todo el domingo tirada”, relató la panelista.

Además, siempre según la versión del hermano, Raquel se movía con un andador en la calle. “Sus problemas de salud son graves”, sintetizó Iavícoli. Y ante la pregunta de la conductora Flor de la V sobre si estos inconvenientes podrían ser consecuencia de sus reiterados pasos por el quirófano, señaló que Augusto actualmente está distanciado de su hermana porque “se enoja y le duele que Raquel siga yendo a lo de (Aníbal) Lotocki. Su hermano no sabe si lo que le pasa tiene que ver con eso, pero él toma distancia porque no entra en razón con este tema”.

Relacionado