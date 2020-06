Compartir

Libertad, puntero del torneo Apertura de Paraguay hasta antes de la pausa por la pandemia del coronavirus, realizó este jueves de mañana su segundo día de prácticas individuales, como establece el plan sanitario de la APF, de cara a la vuelta del fútbol.

Al igual que el miércoles, los arqueros Martín Silva, Carlos Servín, Alejandro Machuca y Rodrigo Morínigo, dieron apertura a los trabajaos que se llevan a cabo en el Centro de Entrenamiento del Guma, ubicado en la ciudad de Luque.

Más tarde, a las 09:00 exactamente, hubo dos grupos de cuatro integrantes cada uno, pero bien separados, como lo dispone el protocolo sanitario. Por un lado estuvieron Adrián Martínez, Diego Viera, Matíaz Espinoza y Paulo da Silva, mientras que por el otro, Antonio Bareiro, Alexander Mejía, Luciano Abecasis y Alfio Oviedo.

El formoseño Sergio Aquino lo hizo en el grupo de las 10:15 horas junto con Pablo Adorno, Carlos Sebastián Ferreira, Derlis Aquino y Iván Piris.

Raúl Bobadilla no formó parte del primer entrenamiento de Guaraní

El equipo dirigido por el argentino Gustavo Costas inició sus actividades físicas en el Comité Olímpico, predio habilitado por la Comisión de la APF.

Se puede rescatar que el plantel de Guaraní no activó con el plantel completo a falta de la incorporación de Raúl, Bobadilla, Nicolás Maná, Bautista Merlini, Hernán Lopes (jugadores), Federico Costas (PF) y Pablo Fernández (AT).

Todos los citados se encuentran en cuarentena en el Hotel Salud del Yacht, mientras que el uruguayo Rodrigo Fernández es el único que aún no arribó al país, con quien se completaría la lista del Aborigen.

Con este visto bueno del protocolo médico este miércoles por parte del Ministerio de Salud, los jugadores de los 12 equipos de la Primera División seguirán el cronograma establecido desde un principio.

El 16 de junio pasarán a trabajar en pequeños grupos y el próximo 22 ya realizarán prácticas con la totalidad de la dotación, compuesta por 30 futbolistas. El reinicio oficial del Apertura será el 17 de julio.