Compartir

Linkedin Print

Quiero saber por qué en vez de tratar de congelar precios que no sirve de nada, no sacan una ley para que el sueldo de la gente vaya acorde a la inflación. La gente no solo necesita comer, también necesita vestirse, comprar un par de zapatillas, comprar electrodomésticos, accesorios para sus casa. Activen la economía de una buena vez.

Compartir

Linkedin Print