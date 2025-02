Razones para ver el romántico C-Drama de representación de la vida «Begin Again»

El moderno drama romántico chino “Begin Again” se desarrolla en la vibrante ciudad de Macao, donde el lujo moderno se mezcla a la perfección con el encanto del viejo mundo. La historia sigue dos encuentros fatídicos que desencadenan conexiones inolvidables. Chen Jia Hui (Zhong Chu Xi), una elegante conservadora de arte, se cruza en el camino de Han Jun Hao (Elvis Han), un piloto de carreras profesional que compite en el Gran Premio de Macao. Mientras tanto, Mai You Ge (Chen Hao Yu), ambiciosa y con una gran carrera, llega a Macao para un proyecto de trabajo urgente, pero conoce a Xu Jun Le (Sunny Sun), el “sabelotodo de Macao” cuya personalidad de espíritu libre es todo lo contrario a la suya.

“Begin Again” es un drama conmovedor que explora la belleza de las relaciones, el autodescubrimiento y el valor de los momentos compartidos. Con su romance dulce y pausado, el drama invita al público a un relajante viaje lleno de bellas imágenes, una banda sonora perfectamente cuidada y cautivadores paisajes urbanos de Macao. No hay grandes giros ni revelaciones impactantes, solo una narración que parece alentar el alma. A través de sus encantadores personajes y de los temas de la familia, el amor y las aspiraciones individuales, “Begin Again” nos recuerda que la vida no son sólo los resultados o el viaje en sí, sino las personas con las que lo compartimos. ¡Echa un vistazo a estas cuatro razones por las que tienes que añadir “Begin Again” a tu lista de favoritos!

Diversos personajes y romance

“Begin Again” presenta a cuatro atractivos personajes principales cuyos encuentros fortuitos en Macao se convierten en conexiones que cambian sus vidas. Cada uno aporta una historia única, en la que se mezclan el crecimiento personal, los retos profesionales y la búsqueda de la felicidad con el vibrante telón de fondo de la ciudad.

Chen Jia Hui, una conservadora de arte que lleva años viviendo en Macao, encarna la elegancia, la libertad y un toque de misterio. Rodeada de la rica cultura de la ciudad y de impresionantes paisajes, se desenvuelve en su papel de profesional del arte al tiempo que experimenta cambios en su forma de entender la vida, el arte y las relaciones interpersonales. Su historia se entrelaza con la de Han Jun Hao, un piloto de carreras profesional cuya pasión por este deporte es profunda y lo considera uno de los aspectos más importantes de su vida. A pesar de su aplomo, Han Jun Hao se enfrenta a inseguridades e incertidumbres, sobre todo a la hora de encontrar el difícil equilibrio entre su carrera y su vida personal. Su primer encuentro se produce en una carrera de motos cargada de adrenalina, lo que desencadena una dinámica relación llena de pasión y velocidad.

Mai You Ge, una dedicada y resistente profesional de la publicidad, llega a Macao para gestionar un urgente proyecto de película promocional para un hotel internacional. Su inquebrantable ética laboral se pone a prueba en esta ciudad desconocida, donde no habla cantonés. Cuando surgen contratiempos inesperados, se encuentra con el carismático lugareño Xu Jun Lu, conocido como el chico de confianza en Macao y que acaba convirtiéndose en su guía informal. A pesar de su personalidad despreocupada y humorística, Jun Le se debate entre la incertidumbre sobre si heredar el negocio familiar o labrarse su propio camino. Su creciente amistad les anima a reflexionar sobre sus decisiones y a redescubrir lo que de verdad importa en la vida. A través de estas historias entrelazadas, “Begin Again” celebra la conexión, la transformación y la búsqueda de la plenitud tanto en el amor como en la carrera.

Reparto secundario

y relaciones

Otro aspecto destacado de “Begin Again” es su increíble reparto y las apariciones de invitados, que sin duda harán las delicias de los fans de las películas de Hong Kong y los dramas de la TVB. Actores veteranos de Hong Kong como Alex Fong y Carman Lee son los cariñosos padres de Xu Jun Le, mientras que Aarif Rahman brilla como Xu Jun Hao, el hermano mayor ferozmente independiente. Selena Lee interpreta a Casey, una directora de relaciones públicas que emprende un viaje de autosanación a través de su trabajo con el niño prodigio del piano Frank. Yumiko Cheng también hace una memorable aparición como jefa de Chen Jia Hui. Desde China continental, los veteranos actores Ni Hong Jie y Geng Le interpretan a Xu Jian Ming y Tang Wei, una pareja divorciada desde hace mucho tiempo que resulta ser la futura familia política de Xu Jun Hao. También hay una divertida aparición de Gao Han Yu como la cita a ciegas de Mai You Ge. Todas estas caras conocidas aportan mucho a la historia, mostrando diversas relaciones y lecciones de vida. La serie hace hincapié en la calidez de la familia, libre de dinámicas tóxicas, y destaca el encanto de una comunidad unida en la que todos se conocen.

El drama va más allá de la superficie y ofrece reflexiones significativas sobre la vida moderna. Recuerda a los espectadores la importancia del amor propio, de valorar los pequeños momentos de la vida que a menudo pasamos por alto y de aprender a reparar las relaciones con nuestros seres queridos. Los viajes de los personajes enseñan a no dar por sentados a los seres queridos y a tener el valor de perseguir hasta la más mínima posibilidad de alcanzar nuestros sueños. “Begin Again” ofrece una exploración sutil pero convincente de cómo podemos amarnos, crecer y confiar en nosotros mismos frente a las presiones de la vida.

Macao

En “Begin Again”, la ciudad de Macao se convierte en la verdadera estrella de la serie, cautivando a los espectadores con su impresionante mezcla de encanto histórico y vitalidad moderna. Considerada una carta de amor a esta singular encrucijada cultural, la serie se emitió durante el 25 aniversario del retorno de Macao a China, simbolizando tanto su rico patrimonio como su identidad en evolución. Con paisajes pintorescos y maravillas arquitectónicas como telón de fondo, la serie capta el apacible ritmo de vida de Macao, que ofrece un refrescante contraste con las bulliciosas ciudades cercanas de Hong Kong y Shenzhen. La cinematografía es un festín visual, que capta la sorprendente fusión de Oriente y Occidente en Macao con tomas bellamente encuadradas de calles adoquinadas, iglesias de la época colonial y relucientes atracciones contemporáneas como las Ruinas de San Pablo, la Fortaleza de Guia, la Biblioteca Sir Robert Ho Tung y el Muelle de Pescadores de Macao. Las escenas de las carreras del Gran Premio añaden un emocionante estallido de energía, que resalta a la perfección el espíritu dinámico de la ciudad.

“Begin Again” también explora la diversidad culinaria y lingüística de Macao, con delicias locales como las almejas a la portuguesa y el codillo de cerdo con jengibre, que sirven como punto de contacto cultural y emocional. A través de personajes como Mai You Ge, los espectadores se sumergen en los sabores y tradiciones que definen la identidad de Macao. El idioma también desempeña un papel vital en la narración, ya que el matizado intercambio entre el cantonés y el mandarín añade momentos de humor y autenticidad, mostrando la rica cultura lingüística de la región. El drama utiliza con maestría interacciones desenfadadas entre los personajes y temas juveniles para pintar un vibrante retrato de una ciudad donde la tradición se encuentra con la modernidad, haciendo de Macao no sólo un telón de fondo, sino un personaje vivo y que respira por derecho propio.