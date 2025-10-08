Reactivación de Pensiones y Trámites Digitales: ANSES Formosa Aclara Dudas

Patricia Arias, titular de UDAI ANSES Formosa, dialogó en el programa radial “Exprés En Radio” (FM VLU 88.5, Grupo de Medios TVO) sobre las recientes novedades del organismo previsional, abordando la reactivación del pago de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y la nueva modalidad digital para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Reactivación del Pago de Pensiones por Invalidez

Tras un período de retención en el marco de una auditoría nacional y un posterior fallo judicial, la titular de ANSES Formosa confirmó la fecha clave para la restitución de los fondos y la reactivación de los beneficios.

“Es hoy el día señalado para la reactivación”, confirmó Arias. Las personas que perciben la pensión no contributiva por invalidez laboral no solo volverán a recibir el beneficio, sino que también “cobran los fondos que habían sido retenidos” con retroactivo.

El proceso de pago se realiza por tramos según la terminación del DNI:

Primer tramo: DNI terminados en “cero al tres” se efectivizó en el día de la entrevista.

DNI terminados en se efectivizó en el día de la entrevista. Segundo tramo: DNI terminados en “cuatro al nueve” se realizaría al día siguiente.

Arias mencionó que, aunque hubo consultas, principalmente de quienes cobraban al día siguiente, el proceso avanza con “total normalidad”.

Instancia Crucial: Presentación de Documentación

La directora fue enfática al recordar a los beneficiarios que, pese a la reactivación del cobro, es fundamental que mantengan su documentación al día para evitar futuros problemas.

“Hay que presentar los papeles que no se hayan presentado, no se relajen, no crean que porque se reactivó ya está todo bien”, advirtió.

Hizo hincapié en que la decisión final sobre la reactivación o suspensión no recae en la UDAI local, sino en “gente que realiza la auditoría” a nivel central, la cual revisa los papeles, historias clínicas y demás antecedentes. La funcionaria subrayó que aquellos que “padecen, tienen una discapacidad” estarán en condiciones de seguir percibiendo el beneficio, mientras que las situaciones donde la patología no es clara o no existe una enfermedad real serán analizadas individualmente. “Pero eso ya no sería en este en este tiempo de de la suspensión, sí. No es del total, ya cada persona estará en particular”, aclaró.

Trámite Digital para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Consultada sobre el anuncio de la vocería presidencial respecto a la digitalización del trámite de la PUAM, Arias matizó la información, explicando que no es una exclusividad, sino una opción de facilitación.

“No es 100% digital, se lo hace también en las oficinas”, corrigió. El objetivo de la digitalización, que se realiza a través de “Mi ANSES”, es facilitar el acceso desde el hogar: “La idea es que se puedan autogestionarse y no hayan los gestores mal llamados que cobren por hacer esto que es gratis”.

Esta modalidad busca evitar la necesidad de asistir a las dependencias. No obstante, la titular de ANSES Formosa reconoció las limitaciones geográficas: “El tema es que como en el interior no hay internet, no todos tienen la posibilidad de poder hacerlo. Entonces, se dificulta un poco más”.

A pesar de la opción digital, la oficina “siempre va a estar para ayudar a las a las personas”.

Operativos de ANSES en el Interior Provincial

Finalmente, Patricia Arias detalló la continuidad del trabajo territorial del organismo en Formosa, con el fin de acercar los servicios a quienes residen fuera de la capital y enfrentan dificultades de conectividad.

Confirmó la realización de nuevos operativos en el interior, con el objetivo de “poder ayudar a más personas en este tiempo, justamente el tema de las cargas de las pensiones y demás”.

En particular, la directora anunció operativos simultáneos para el día posterior a la entrevista: “Mañana tenemos en El Colorado y tenemos Villa 23”. La atención sería en El Colorado por la mañana y en Villa 23 por la tarde, en el marco de la planificación de “operativos así simultáneos y este en las localidades cercanas como para poder llegar a más personas”.