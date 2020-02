Real Madrid empató en el Bernabéu ante Celta de Vigo, uno de los peores equipos del torneo

Compartir

El Real Madrid saltó al Santiago Bernabéu con la necesidad de ganar frente al Celta de Vigo para mantener la diferencia de tres unidades con su único escolta, Barcelona, que el sábado superó 2-1 al Getafe, pero no pudo. Empató 2 a 2 en su estadio y la ventaja entre los dos equipos más fuertes de España es solamente de un punto.

Como el conjunto visitante es uno de los peores equipos del certamen, estaba en zona de descenso apenas un punto por encima del Espanyol y del Leganes, parecía un compromiso sencillo para el cuadro blanco, pero no fue así.

El Celta de Vigo se puso en ventaja a los 7, minutos en un ataque que no parecía peligroso. Iago Aspas recibió sin marca, a espaldas de los volantes del equipo local en mitad de cancha, dio media vuelta y asistió a Smolov, quien le ganó la posición a Varane, sin demasiado esfuerzo, realizó un control orientado y definió con cara interna del pie derecho al segundo palo.

El Real Madrid reaccionó y generó algunas situaciones de gol. Se vio a Hazard muy activo, a diferencia de Bale, quien con un remate de media distancia hizo lucir al arquero rival, pero en general estuvo desconectado de sus compañeros. Casemiro fue otro de los que intentó sorprendió con un remate lejano, pero éste se fue desviado

En el complemento, el Real Madrid avisó a los tres minutos lo que sucedería más tarde. Fue Sergio Ramos quien capturó un centro al área y gritó el 1 a 1, pero el VAR anuló la acción por fuera de juego. Cinco minutos más tarde, cuando pudieron girar la pelota de derecha a izquierda, hasta llegar a Marcelo, quien desbordó y lanzó un centro atrás para Toni Kroos, que no perdonó y marcó el empate.

Sobre los 15 minutos del complemento, Eden Hazard llegó hasta el fondo y fue derribado por el arquero Ruben Blanco en el área. El árbitro no dudó, pitó penal y Sergio Ramos lo cambio por gol.

Zidane decidió darle minutos a Luka Modric, Ferland Mendy y Vinícius Jr., pero no pudo liquidar el partido. Por eso, a falta de cinco minutos llegó lo que parecía imposible. Los protagonistas fueron dos jugadores que ingresaron desde el banco de los suplentes, Santi Mina picó en diagonal ante una defensa estática del local y gracias a un pase brillante de Denis Suárez, quedó mano a mano con Courtois, definió cruzado y estableció el 2-2.

El empate fue sabor a derrota para el Real Madrid, que no pudo vencer a uno de los peores equipos de La Liga, y si bien se mantiene como líder del certamen, ahora el Barcelona está a solo un punto de diferencia, a falta de 14 jornadas para el final. Por su parte, el Celta de Vigo suma 21 puntos (producto de seis triunfos, tres empates y 15 derrotas) y escapa de la zona roja por la diferencia de gol con el Mallorca, que suma la misma cantidad de unidades. En la próxima fecha, el equipo de Zinedine Zidane visitarán al Levante el sábado.

ESTADIO: Santiago Bernabéu.