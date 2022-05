Real Madrid se consagró campeón de la Champions League

Compartir

En París, Real Madrid le gana 1-0 al Liverpool con gol de Vinicius Junior y una actuación inolvidable de Thibaut Courtois para ganar la 66ª final de la UEFA Champions League.

A pesar de la demora por incidentes en las afueras del Stade de France con el ingreso de hinchas ingleses de manera abrupta al Stade de France, en los primeros minutos, el equipo de Jurgen Klopp se mostró más aplomado en el campo de juego. Con el dominio del balón, inquieto al conjunto de Ancelotti, que le entregó el control y se dispuso a jugar de contraataque con la velocidad de Vinicius Jr.

La primera clara para los ingleses llegó a los 15 minutos, con una buena combinación de Henderson por derecha, que terminó con una asistencia a Mo Sala, que desvió el disparo, pero el tiro fue débil y lo contuvo Courtois sin problemas. Poco tiempo después, un zurdazo del egipcio volvió a quedar en las manos del portero belga.

Y cuando la tercera parecía la vencida, al que no pudieron volver a vencer fue al arquero del Madrid. Una jugada individual de Sadio Mané en la puerta del área, que dejó quieto a dos defensores, estuvo cerca de abrir el marcador, pero un manotazo genial del N° 1 de los españoles -y un toque en el palo- salvaron a los de blanco.

A partir de la segunda mitad de la etapa inicial, los Merengues bajaron el ritmo del partido. A pesar de casi no tener avances, a los 43′ se produjo una situación de peligro que terminó con el gol de Benzema, pero la acción fue anulada por el VAR tras analizar que el atacante francés estaba adelantado luego de un toque de Valverde en una confusa acción del arquero Alisson Becker. De esta forma, el primer tiempo terminó 0-0.

La segunda parte se puso en marcha con la misma tesitura que la primera. Los de Anfield, más adelantados en el terreno de juego y con la posesión del balón a favor, pero el Madrid cerró bien los caminos. Alexander-Arnold, muy activo en cada ataque por las bandas para los de Klopp.

Hasta que a los 13′, otra vez apareció la jerarquía de la Casa Blanca, como en tantas ocasiones durante las fases eliminatorias de la Champions. Corrida de Valverde, que se mandó una corrida con el balón, e intentó un tiro al arco que terminó siendo un centro justo para la aparición del brasileño Vinicius Jr por el segundo palo. 1-0 para los Merengues.

Acto seguido, en un ataque de los ingleses, una vez más apareció Courtois para negarle el festejo al Liverpool: gran atajada ante un disparo cruzado de zurda de Salah, que tuvo una cerca del palo tras un rebote que no pudo aprovechar por la rápida reacción del arquero de la selección de Bélgica.

Y aunque parezca historia repetida, cuando faltaban menos de 10′ para el final, el portero del Madrid volvió a decir presente con una salvada inolvidable para su equipo. Gran pase largo de Fabinho, que el atacante egipcio recepcionó con un control sublima. Una vez que adelantó el balón, disparó con su derecha y ahí apareció el antebrazo derecho del belga para mantener en cero su portería.

Una actuación consagratorio de Courtois, el gran nivel de Valverde y el tanto de Vinicius, sumado a un alto nivel de varias de las figuras le permite al Real Madrid volver a gritar campeón en la Champions League, un torneo que está hecho a la medida de los Merengues. Título 14 en la historia, uno más para seguir abriendo la brecha con el resto en Europa.

