Real Madrid sigue de cerca a una de las figuras de River Plate

Es un futbolista que hace rato se asentó en el equipo titular de Marcelo Gallardo y de los más destacados del plantel de River Plate en el último tiempo. Por rendimientos, actualidad y proyección, uno de los de mayor valor. No por nada varios conjuntos importantes ya lo sondearon y, el último en aparecer en escena, es el Real Madrid. Enzo Fernández es el jugador que figura en carpeta de la entidad merengue.

“El director general (José Ángel Sánchez) intenta convencer al presidente (Florentino Pérez) sobre un jugador al que ha visto, tiene informes y puede ser que encaje perfectamente en el centro del campo del Real Madrid, que ya empieza a tener muchos años, muchos kilómetros y sobre todo hay que empezar a refrescarlo”, mencionó el periodista Pipi Estrada en El Chiringuito. Y más tarde precisó: “Ese futbolista por el que Sánchez está teniendo esa bonita pelea con el presidente, al que intenta convencerle, es un argentino que juega en River Plate. Se llama Enzo Fernández, tiene 21 años y es mediocentro”.

La plantilla conducida por Carlo Ancelotti podría tener al ex Defensa y Justicia como alta en el próximo mercado de pases. Fernández resulta una opción potable para aportar una cuota de aire fresco en un sector del campo en el que el Madrid cuenta con el croata Luka Modric (36 años, su contrato expira en junio próximo), el alemán Toni Kroos (32 años, con vínculo hasta 2023), el brasileño Carlos Casemiro (30, contrato hasta 2025), el uruguayo Federico Valverde (23, vínculo hasta 2027) y el francés Eduardo Camavinga (19, también hasta 2027).

La joya de la cantera riverplatense podría significarle una importante suma de dinero al club de Núñez, ya que renovó contrato hasta fines de 2025 y su cláusula de rescisión asciende a 20 millones de euros.

Hace algunos días, el ex campeón del mundo en Francia 98 y hoy representante Robert Pires, estuvo presente en el estadio Monumental para observar en vivo la goleada de River frente a Patronato por la Copa de la Liga. Además de reencontrarse con Marcelo Gallardo, a quien había enfrentado en la cancha cuando jugaba para el Olympique de Marsella durante el paso del Muñeco en Mónaco, aprovechó para agendar el nombre de Enzo Fernández.

