Realizan operativos de control ante el aumento de la venta irregular de combustible

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Tras el aumento de la venta irregular de combustible y su contrabando, la policía provincial realiza operativos de control y secuestro de este elemento.

Días atrás una camioneta que transportaba combustible de forma irregular volcó sobre una de las principales avenidas de la ciudad ocasionando un serio riesgo al tratarse de un elemento altamente inflamable y la intervención de bomberos logró asegurar el sector. El hecho puntual, no fue la única intervención que hizo la policía en este sentido, ya que días después detectaron cuatro vehículos estacionados realizando una carga irregular. “Se labran las actuaciones contravencionales pertinentes” informó Sergio Almiron, Comisario Inspector y Jefe del Cuerpo de Bomberos, al Grupo de medios TVO.

“Días pasados en horas de la madrugada, el personal de bomberos tomó conocimiento de que habían cuatro vehículos estacionados en una estación de servicios, en la cual se encontraban con la carga de combustible, específicamente nafta; por lo que se abocaron al lugar y realizaron el asesoramiento técnico dado a que el transporte de sustancias peligrosas, en este caso ‘derivado de carburo nafta súper’, se encuentra previsto en la ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449), específicamente artículo 56, el cual establece que para transportar sustancias peligrosas, el que transporta al igual que el vehículo que lo hace, deben reunir ciertos requisitos específicos. No acorde a lo que establece la ley se da intervención y se labran las actuaciones contravencionales pertinentes”, explicó Almirón.

Las personas involucradas en este hecho tienen domicilio argentino y transportaban aproximadamente 9.000 litros de combustible. “La ley habla sobre requisitos específicos que tiene que tener el vehículo, como ser la descarga a tierra; el personal y el chofer deben estar instruidos y capacitados, y tener un carnet habilitante para tal efecto; debe tener elemento extintor de incendio, debe llevar unos pictogramas determinantes que establece qué sustancia peligrosa es. Estos requisitos sí o sí deben tenerlo, sino se procede al secuestro del vehículo y es aparcado en el lugar que determina la comisaría jurisdiccional”, agregó al respecto.

La ley Nacional de Transporte tipifica a esto como “transporte a granel” y para ello solo basta el transporte de más de 200 litros, en estos casos, de combustible por ello lo que se considera como traslado para trabajos pequeños, como los que se realizan con desmalezadoras y motosierras, no incurre en sanciones, “siempre y cuando el recipiente reúna ciertos requisitos e impida que emanen los gases característicos, más que nada la nafta o el gasoil, que hace que sea fácilmente inflamable”, detalló el Jefe de Bomberos.

Este operativo en el que detectaron unos 9.000 litros de combustible no fue el único que decomisó esos volúmenes en las últimas semanas. “La semana pasada se tuvo una intervención en la cual un vehículo particular que transportaba un carro se había volcado; tuvo que intervenir la parte operativa del personal de bomberos y se evitó que se termine de derramar los tanques de combustible que llevaba”, manifestó Almiron.

Este tipo de actividad se considera como una infracción por lo que se realiza una causa contravencional “por infracción a la ley Nacional de Tránsito”, concluyó el Comisario Inspector.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp