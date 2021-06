Realizan una olla popular en el barrio San Juan para familias aisladas

Compartir

Familiares y vecinos del barrio San Juan realizan una olla popular para personas que se autoaislaron al presentar síntomas de coronavirus y no tienen para comer.

Según se supo, quienes procedieron a realizar la cuarentena domiciliaria presentan síntomas de la enfermedad pero como no se pudieron hisopar no figuran en el sistema y no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno.

“Les pido a algún político que esté escuchando que ponga un comedor aquí porque hay muchos chicos que lo necesitan”, dijo una colaboradora.

