Realizarán hoy capacitación judicial sobre violencia y acoso en el ámbito laboral

Hoy, miércoles, a partir de las 17 horas, en el salón de la Escuela Judicial ubicado en el sexto piso del edificio de Tribunales, se desarrollará una nueva instancia de formación destinada al personal del Poder Judicial de Formosa. En esta ocasión, el curso tendrá como eje central la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, un tema de creciente relevancia en el ámbito institucional y social.

La capacitación, que será obligatoria, está dirigida específicamente al personal que integra el Escalafón de Servicios e Infraestructura y que se encuentra bajo la órbita de la Dirección de Intendencias. Se trata de un sector clave en el funcionamiento cotidiano de la Justicia provincial, por lo que la organización consideró fundamental su participación activa en esta jornada formativa.

Modalidad presencial y virtual

El esquema previsto contempla que el personal que se desempeña en la ciudad capital participe de la capacitación de manera presencial, mientras que quienes prestan funciones en el interior podrán sumarse a través de la plataforma Zoom. De esta manera, se busca garantizar la accesibilidad y la igualdad de condiciones para todos los trabajadores, independientemente de su lugar de residencia o desempeño laboral.

Desde la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, organismo encargado de la organización del evento, recordaron que tanto para la modalidad presencial como para la virtual es indispensable haber realizado previamente la inscripción, a través del enlace oportunamente enviado a cada responsable de dependencia.

Oportunidad para quienes

no pudieron asistir

Un punto importante es que esta edición también funcionará como instancia de recuperación. El personal de Intendencia de la Primera Circunscripción Judicial que no pudo asistir a la capacitación realizada el pasado 13 de agosto, así como aquellos agentes del interior que tuvieron inconvenientes para conectarse en esa fecha, podrán participar en esta nueva convocatoria. Para ello, deberán comunicarse directamente con la Oficina de la Mujer, a fin de ser incluidos en el listado y recibir el correspondiente link de inscripción.

Compromiso institucional

Con estas instancias de formación, el Poder Judicial de Formosa refuerza su compromiso con la promoción de un ámbito laboral libre de violencias, discriminación y acoso. La capacitación busca no solo sensibilizar al personal sobre estas problemáticas, sino también dotarlos de herramientas para detectarlas y actuar en consecuencia, en consonancia con los estándares internacionales en materia de derechos laborales y de género.

Contacto e información

Finalmente, desde la organización se recordó que quienes tengan consultas o dudas pueden comunicarse con la Oficina de la Mujer a través del correo electrónico omcapacitacion@jusformosa.gob.ar o bien al teléfono 4426140 (interno 117).