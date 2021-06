Realizarán olla popular en el Mercadito paraguayo

Compartir

Linkedin Print

Nuevamente, comerciantes del Mercadito paraguayo se organizaron para realizar una olla popular en la zona y así poder acercar un plato de comida a quienes no lo tienen.

“Otra vez pusimos nuestro granito y cada uno pudimos comprar las cosas. Vamos a hacer guiso de carne”, señaló una de las personas que encabeza la iniciativa.

Asimismo agregó que “hoy otra vez amanecimos con efectivos policiales en el mercado, siempre que nos organizamos para hacer la olla popular amanecemos con operativo policial”.

“Sin miedo a la Policía vamos a repartir. Los uniformados no nos dejan cocinar en la vía pública porque dicen que está prohibido, es decir, está prohibido alimentar al que no tiene. Una vez que terminamos de cocinar sacamos la olla y nos ponemos a repartir la comida por más que no nos permitan”, dejó en claro.

Compartir

Linkedin Print