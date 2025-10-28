Realizaron allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena lograron retener a un menor y detener a dos mujeres y dos hombres, durante cuatro allanamientos simultáneos realizados en los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio de la ciudad de Formosa, en el marco de una causa judicial por hurto.

Las diligencias se efectuaron este martes alrededor de las 08:00 horas, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

Durante la diligencia llevada a cabo en la manzana 74 del barrio Fray Salvador Gurrieri, se secuestraron ropas de cama de interés en la causa, además de concretarse la aprehensión de un hombre imputado en la investigación y la retención de un menor de edad, quien posteriormente fue entregado a su padre en carácter de guarda tutelar.

En la manzana 60 del barrio 28 de Junio, se logró el secuestro de un tubo de gas de 10 kilos, un anafe industrial de dos hornallas, herramientas varias y la aprehensión de otro sujeto también implicado en la causa.

Por otra parte, en la manzana 58 del barrio Fray Salvador Gurrieri, el personal interviniente halló sustancias vegetales y un cigarrillo tipo “porro” en la habitación de una mujer de 18 años. Ante el hallazgo de la droga, se convocó a personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas químicas correspondientes, arrojando resultado positivo para marihuana.

Finalmente, en la manzana 61 del barrio 28 de Junio se detuvo a una mujer y secuestraron elementos de cocina, herramientas, mercaderías y animales de corral. Además, durante la requisa se hallaron sustancias blancas tipo polvo, balanzas de precisión, bolsitas de polietileno, encendedores y 18 teléfonos celulares, donde el personal de la Dirección de Drogas Peligrosas confirmó que se trataba de cocaína.

En consecuencia, por el secuestro de la marihuana y cocaína se iniciaron expedientes judiciales por separado con intervención del Juzgado del Narcocrimen.

Los operativos contaron con la participación de efectivos de las brigadas del área, personal de las Fuerzas Especiales, Grupo de Intervención Especial (GIE), Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR), Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) y la Dirección de Policía Científica.

Los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y los detenidos notificados de su situación legal, quedando todos a disposición de la Justicia.