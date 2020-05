Realizaron asamblea para tratar falta de pago a trabajadores de Godoy

Compartir

Ayer por la mañana en la sede de la Unión Tranviarios Automotor- Formosa, ubicada en Yrigoyen entre Grotti y Pantaleón Gómez, se realizó una asamblea entre la Mesa Directiva del gremio, choferes y delegados de las empresas Godoy y Puerto Tirol para dialogar en torno a la incertidumbre que hay por la falta de pago a los empleados. La mayor preocupación radica en la falta de respuestas a trabajadores de Godoy que no han percibido ni el ATP ni el porcentaje que le corresponde abonar a la empresa, algo que sí cobraron los 75 trabajadores de Puerto Tirol.

En ese marco Diego Mendoza, delegado de la UTA Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la complicada situación de los 110 choferes que tiene Godoy y los 75 de Puerto Tirol.

“Desde hace unos días nos venimos juntando con los muchachos y viendo de qué manera seguir dado que el ATP para la empresa que tiene mayor cantidad de empleados que es Godoy todavía no ha salido, de todas formas ellos deben una diferencia de sueldos de febrero, marzo, ya tenemos abril, está por terminar mayo y se hace muy angustiante toda esta situación, cada vez tenemos más compañeros con problemas económicos por eso necesitamos encontrarle una salida a todo este problema”, explicó.

De la misma forma señaló que los trabajadores de Puerto Tirol ya percibieron el aporte de Nación. “Por lo menos una partecita se ha solucionado y ya han percibido el ATP, no así para Godoy que tiene mayor cantidad de empleados y es la que está preocupando en este momento, de última nosotros también somos coherentes en el sentido de que si la empresa no está circulando es difícil ir cobrando, nuestra preocupación es el ATP que en teoría a muchas empresas les ha salido y a Godoy todavía no, ese es el pie de la cuestión y queremos ver a quién debemos responder, en qué instancias están los papeles si es que esto realmente va a salir para poder tener una tranquilidad o una flexibilidad en cuanto al dinero que podamos percibir”, detalló. “Hoy por hoy en la seccional Formosa la mayor preocupación que tenemos es Godoy porque todavía no les sale el ATP”, acotó.

Asimismo contó que “nosotros buscamos por todos los medios para que alguien nos diga en qué situación está esa ayuda y todos coinciden en que esto está aprobado y a la empresa le tiene que salir, el tema es que a nosotros las cuentas no nos esperan y eso nos preocupa, la semana pasada en teoría ya salía, estábamos por poco festejando que eso teníamos asegurado, pero pasó la semana y seguimos igual, queremos ver quien nos puede responder esto, a esta altura del partido ya estamos dudando de que esto sea así. El ATP corresponde a los sueldos de abril y mayo y veremos si se prorroga, en principio solo es esos meses”.

“Para esta asamblea convocamos un referente de cada línea, tratamos de ser pocos para que cada uno a su vez lleve la información a sus grupos, siempre respetando el aislamiento, la distancia y los cuidados que tengamos que tener”, dijo sobre la reunión.

Respecto a cómo viene la empresa Crucero del Sur, encargada del transporte urbano en la ciudad, señaló que “con la firma del subsidio provincial creeríamos que no tendrían que tener problemas de sueldos, sí debemos seguir trabajando porque todavía deben unas cositas que debemos sentarnos a ver, estamos dejando un poco de lado a la empresa urbana pero está debiendo algunos plus que debemos sentarnos a dialogar y ver de qué manera destrabar esto, después de que caduque esta nueva prórroga no sé cómo seguirá ya que si no circulan todos los colectivos es difícil y es entendible la situación, tampoco vamos a ir a prender fuego todo si sabemos que hay menos coches dando vueltas, sabemos que hay un problema de fondo pero también queremos que los empresarios entiendan que nosotros vamos y cumplimos nuestras funciones y queremos cobrar”.