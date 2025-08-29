Realizaron Casi 250 metros de Ripio en Acceso al B° VICENTIN, Cerrando Nuevo Circuito



EL COLORADO. En las últimas horas la Municipalidad de esta ciudad encaró tareas de ripio sobre calle Sto. Pedro Barraza y calle Urunday. Se trata de una obra que une al acceso al B° Vicentín, haciendo un aproximado de obra de ripio de unos 250 metros lineales.

En el lugar trabajaron varias máquinas de la comuna local, donde estuvo al frente la Secretaria General, Agrimensora Amelia Quiróz y personal del área y el compromiso y acompañamiento del concejal Marcelo Brignole, que ya no es una novedad, su compromiso y acompañamiento en distintas tareas en los barrios, escuchando a vecinos de cada sector.

El edil mencionó además que a las tareas de ripio se suman obras complementarias en lo que hace al sistema de desagües pluviales, para que durante los días de lluvias en el lugar, todo funcione como se espera.

Cada que los trabajos de mejoramiento llegan a los barrios, la reacción de la gente es de gratitud y entusiasmo y esta vez en esa zona del B° Vicentín, un vecino ofreció compartir una “choripaneada” con operarios municipales trabajando en el lugar.

Los trabajos en el lugar no solo son un significativo avance y comodidad para que el vecino pueda circular sin inconvenientes durante los días de lluvia, sino también un mejoramiento del lugar emblemático en la historia de El Colorado. Tiene que ver con el antiguo edificio de la entonces Sub-Comisaría “Sgto. Pedro Barraza”, reconocida como la primera institución creada en el pueblo, de la que se toma como fecha en la que se inicia formalmente la comunidad de El Colorado.

Actualmente el predio de la ex comisaría, se convirtió en Parque Recreativo Policial, donde hay una infraestructura para la práctica de varias actividades deportivas y un quincho para los encuentros de confraternidad y celebraciones de los afiliados.

Es un espacio no solo para el personal policial en situación de retiro en el servicio, sino que es abierto al público. Es un lugar elegido por delegaciones y equipos que suelen practicar fútbol femenino. En el lugar, también hay canchas de voleibol, que para el caso de adultos mayores, son instalaciones para la práctica del Newcom, que entre sus adeptos, la tiene a la Diputada Provincial Clara Doroñuc, como una de las concurrentes a esas instalaciones.

El concejal Marcelo Brignole dijo además que “donde avanzamos con los Programas Ripio para Todos o el Programa Mejoramiento de Ripios, donde se requiere de mantenimiento de esas obras, se hace un adicional de trabajar en desagües pluviales e iluminación pública”.