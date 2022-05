Realizaron el primer encuentro presencial del programa nacional Libros para Aprender

Compartir

El mismo tiene por objeto la entrega de material bibliográfico para las áreas de lengua y matemática a los y las estudiantes del nivel primario de todo el país.

En las instalaciones de la EPEP N°3, ayer, jueves desde las 8.30 horas, se llevó adelante el primer encuentro presencial del programa nacional Libros para Aprender en la provincia, que contó con la participación de autoridades nacionales de la Dirección Nacional de Educación Primaria y funcionarios locales de la cartera educativa.

En ese marco, el profesor Juan Meza, director de Educación Primaria provincial dependiente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), señaló a medios de comunicación de la provincia que este primer encuentro presencial no sólo es federal, sino que además es la continuidad de la reunión que hubo en Buenos Aires durante el mes de febrero para la implementación de dicho programa.

“Desde ese instante con todas las directivas más lo que ya venimos haciendo en nuestras escuelas dentro de lo que significa el Modelo Formoseño, la presencia y aporte del Estado Nacional de los libros que están llegando para que nuestros niños disfruten de este hermoso material con la familia”, señaló.

Y aclaró: “Porque los libros no van a quedar en la biblioteca, van a ser entregados, ya se está haciendo la entrega a medida que van llegando, para que cada uno comparta con su familia”.

Asimismo, el funcionario explicó que el objetivo fundamental es el fortalecimiento de la enseñanza de la lecto-escritura, la matemática y también primaria digital, “teniendo en cuenta este ciclo lectivo muy particular que nos dejó la pandemia”.

“Nosotros estamos trabajando fuertemente, están presentes todos los actores involucrados de la provincia de Formosa, los delegados zonales, porque en cada delegación zonal la Dirección de Educación Primaria tiene un equipo extendido de desarrollo de capacidades, que son los especialistas del área de matemática y lengua que están acompañado permanentemente el proceso de aprendizaje de nuestros niños en cada escuela”, argumentó.

Además, Meza sostuvo que este programa incluye a todo el país y Formosa está presente en coincidencia con los lineamientos del gobierno nacional, pero también con “un valor agregado”, ya que los educadores formoseños, en plena pandemia, “nos hemos juntado y redactado nuestros cuadernos pedagógicos, sencillos; y que “están a la altura del lenguaje de la familia, que nos permitió que nuestros niños, en los días de aislamiento, tengan la posibilidad de seguir estudiando con el acompañamiento de sus padres”.

Por otro lado, Mariela Amadeo, referente NEA de la Dirección Nacional de Educación Primaria del Ministerio de Educación de la Nación, ahondó en que el programa Libros para Aprender “consiste en la entrega de un libro escolar de lengua y uno de matemáticas para cada una y cada uno de los estudiantes de nivel primario”.

“Este programa es nacional, estos libros van a llegar también a todas las escuelas del país, calculamos que se van a distribuir ocho millones de libros en todas las escuelas del territorio nacional”, se explayó.

Y agregó: “La idea es que estos libros sean fortalecedores de las prácticas de enseñanza y aprendizaje específicamente hacia las áreas de matemáticas y prácticas del lenguaje en donde, desde la Dirección Nacional, se espera poder intensificar esos aprendizajes que consideramos son los más relevantes en este contexto post pandémico”.

A su vez, la funcionaria nacional aclaró que la política apunta no sólo a que los y las estudiantes reciban los materiales sino también a que los docentes los utilicen para repensar la planificación en el aula.

“Que puedan hacerlos dialogar con otros libros, que propongan otros recorridos, que sumen materiales en otros lenguajes como audiovisuales y multimediales que pueden enriquecer todo lo que pasa en las aulas”, precisó.

Y detalló: “Este programa se definió en el marco de una resolución votada por unanimidad en el Consejo Federal de Educación donde participaron los 24 ministros de nuestro país, por lo cual es una política avalada por todos los máximos representantes de la política educativa nacional”.

Para finalizar, Amadeo felicitó a la provincia de Formosa por estar presente “desde el primer momento” y destacó que el director de Educación Primaria, Juan Meza, está en contacto permanente con la Dirección Nacional.

“Él es el interlocutor con nosotros y estamos permanentemente monitoreando la llegada de los libros y también pensando las mejores estrategias para que esos libros sean usados de la mejor manera posible y enriquezcan la educación de todos los niños y niñas de la provincia de Formosa”, concluyó.

