Realizaron una asamblea en la UNAF por el recorte de fondos nacionales

En la jornada de ayer, personal no docente de la universidad se auto convocó y realizó una asamblea en medio de los recortes presupuestarios que se están realizando durante los últimos meses y que afectaría en el funcionamiento de la alta casa de estudios. “Lo que importa es que el absolutismo quiso entrar a la UNAF”, denunció Emilio Gripaldi, Vicerrector de la Universidad Nacional de Formosa, al Grupo de Medios TVO.

“La asamblea se a auto convocado por los no docentes en virtud de la situación de emergencia económico-financiera que vive la universidad y que fue declarada por el máximo órgano de gobierno, en virtud de la sin razón de la actuación de la Secretaría de Políticas Universitarias que envía insuficientemente los fondos que corresponden a la Universidad Nacional de Formosa”, expresó Gripaldi.

El detalle en la reducción presupuestaria, precisó el Vicerrector, se trata de un adicional del 41% al presupuesto mensual por los acuerdos paritarios del mes marzo, para los haberes del personal docente y no docente en el mes de julio y otro 7% adicional también por acuerdo paritario para el mes de agosto. Además, la universidad también tuvo una reducción bimestral de fondos para gastos de funcionamiento desde el mes de mayo, en donde solo enviaron un 50% de los 22 millones de pesos correspondientes primeramente y luego solo 2 millones de pesos.

“En virtud a los reclamos que judicialmente hemos tramitado y hemos impulsado en los estrados de los juzgados federales de Formosa y con las apelaciones correspondientes ante la Cámara Federal de Resistencia, por vía de apelación en la medida cautelar que inocuamente la juez de primera instancia ha denegado, pese a toda la razón que nos asiste y a la sinrazón de la Secretaria de Políticas Universitarias, que evidentemente mantiene directivas de abiertas intenciones políticas para deteriorar el funcionamiento de la UNAF”, es que la casa de altos estudios puede pagar los haberes al personal, aseguró Gripaldi.

Para el Vicerrector, lo que está ocurriendo con la reducción en el envío de los fondos tiene un trasfondo político. “Desde el mes de mayo la Secretaria de Políticas Universitarias, arbitraria y discriminatoriamente deteriora el envío de fondos que corresponde y esto salta a las claras en los considerandos de la resolución 56 del Honorable Consejo Superior, donde inclusive se esboza una planilla con comparativas donde a las otras universidades se le ha incrementado el envío de fondos”, indicó.

Desde otro de los sectores universitarios, señalaron que la problemática se debería a una gran contratación de personal que origina la erosión de los fondos. Algo desmentido rotundamente por Gripaldi quien resaltó que “no se ha ampliado la cantidad de trabajadores y eso está categóricamente demostrado”.

Por ello, la segunda autoridad universitaria denunció la existencia de un trasfondo político con la situación actual de reducción de fondos. “Como no han podido vulnerar la autonomía de la universidad pública en este país federal y no han podido vulnerar la democracia participativa y social de la UNAF, entonces buscan los medios de asfixia económica y financiera para generar una conmoción y por ahí extrudir la idea de una intervención. Acá no importa el nombre de Parmetler o el nombre de Gripaldi, lo que importa es que el absolutismo quiso entrar a la UNAF”, finalizó categórico.

