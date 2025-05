Reapareció Alfonso Prat Gay con alerta por el tipo de cambio y la presión sobre reservas

El ex ministro de Hacienda y Finanzas del macrismo cuestionó la no compra de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ante los próximos vencimientos. Lo qué tiene que hacer el Gobierno respecto a microeconomía.

En medio de los cuestionamientos por el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), frente a los próximos vencimientos, reapareció ex ministro de Hacienda y Finanzas Publicas, Alfonso Prat Gay, y advirtió sobre el nivel de reservas y el «festejar antes de tiempo» del Gobierno.

Las declaraciones del funcionario de Mauricio Macri, que fue sucedido por el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y Nicolás Dujovne, se dieron en el marco del Ciclo de Economía & Finanzas del IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral que se desarrolló este miércoles a la mañana.

«Cómo va a hacer Argentina para pagar los vencimientos de deuda que tiene en los próximos tres años. Cómo hace un país que tiene reservas negativas, a pesar del superávit fiscal, y acá viene la eterna discusión si solo con eso alcanza o hay que darle bola a las cuentas externas», sostuvo siendo lo que aprendió Macri por las malas.

Así, marcó que es importante que el Gobierno no descuide el déficit externo y que pueda mostrar que tiene capacidad, como mínimo, para refinanciar los vencimientos de la deuda. «La combinación de reservas negativas más déficit de cuenta corriente si además le agregamos vencimientos de deuda que hay que pagar cash no hay que ser economista para saber cuál es el resultado final», agregó.

Unas horas antes por el mismo escenario, y para dar inicio al Ciclo, paso el director del BCRA, Federico Furiase, y defendió los cuestionamientos por la no compra de reservas del BCRA. «Si el BCRA sale a comprar dentro de la banda distorsiona todo este proceso. Además de que el BCRA ya está recapitalizado de acá a junio recibe desembolsos por u$s 20.000 millones de reservas de libres de disponibilidad y liquidas», marcó.

Eso fue cuestionado por Prat Gay quien aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía un funcionamiento adentro de la banda distinto al que efectivamente llevo a cabo el Gobierno. «Consideremos los costos de credibilidad de tener que pedir un waiver dos meses después de que arrancaste con un programa», afirmó.

Festejar antes de tiempo

Respecto al estado la microeconomía, el exfuncionario, planteó si va a resistir al tener las mismas capacidades y discapacidades, los mismos achaques que cuando asumió la presidencia Javier Milei. «¿Aguanta este nivel de tipo de cambio?», planteó.

Una cuestión que no se va a saber este año, pero, consideró que si Argentina llega a diciembre con acceso al mercado internacional y la economía da señales de mayor heterogeneidad va a hacer un punto a favor para la segunda mitad del mandato.

Pero advirtió sobre el comportamiento del Gobierno. «Lo que nunca hay que hacer en ningún país ni en ningún momento histórico cuando sos funcionario público es festejar antes de tiempo. Queda muchísimo camino por recorrer y yo siempre le tengo muchísimo temor al que da la vuelta olímpica en el entretiempo», sostuvo.