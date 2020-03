Reapareció Chano Charpentier: «Desde chico viví de una manera descontrolada, ahora aprendí»

Compartir

En el último tiempo la vida de Chano Moreno Charpentier sufrió un cambio profundo. En septiembre pasado estuvo unos días en el Centro Adventista de Vida Sana Puiggari en Entre Ríos con el objetivo de establecer una distancia ante la vertiginosidad con la que siempre se manejó. “Es un lugar al que va la gente a desestresarse, adelgazar y desintoxicarse”, contó por aquel entonces un allegado del músico. “Bajar un par de cambios”, dicho en criollo.

Y no era para menos. Los escándalos nunca le fueron ajenos: se peleó con su hermano y se fue de Tan Biónica, protagonizó varios incidentes viales, contó su adicción a las drogas y fue denunciado por abuso de parte de Militta Bora, su ex novia. El músico decidió cambiar de hábitos y se alejó casi por completo de los medios. “Respeto mucho a los periodistas de espectáculos pero no quiero estar en sus programas”, llegó a declarar.

Pero el sábado pasado, mientras cumplía con su cuarentena, hizo una excepción y participó en PH, Podemos Hablar. El programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff realizó una emisión especial por la pandemia del coronavirus y todos los invitados, incluido el músico, se hicieron presentes desde el lugar donde están cumpliendo con el aislamiento obligatorio a través de pantallas gigantes. Lali Espósito, Leo Sbaraglia y Ángel Di María fueron los otros famosos invitados.

Chano contó que está trabajando en un nuevo disco solista -el año pasado lanzó “El Doble”- y que está viviendo la cuarentena con mucha tranquilidad porque es un hombre “muy solitario”, así que está acostumbrado a permanecer encerrado en su hogar. Al ser consultado sobre su estado de salud, aseguró que se encuentra “muy bien” y que experimentó cambios importantes en su vida para alejarse de todo lo que le hacía mal.

“Venía teniendo una vida muy vertiginosa. Un trabajo que nunca me imaginé que iba a poder tener: podía estar todos los días en una ciudad distinta, y eso se me puso en contra en un momento. Primero está buenísimo pero después tenés una novia y no la ves más, te la pasás girando. Aunque no lo creas se te hace difícil. Creo que no sabía cómo bajarme de ese ritmo vertiginoso y por eso hice lo que hice”, comenzó con su relato, en referencia a los hechos viales.

“Obviamente que fue sin querer y me hizo mucho daño y años después seguí teniendo problemas, más allá de que seguí cantando. Tuve juicios, también me pegaron mucho (después de un choque en Belgrano). Fue un golpe muy fuerte. No solo porque te peguen diez tipos en el sueño, sino porque se siguió hablando mucho tiempo después. Un brote de ira de unos pocos que estaban ahí… Me siguió haciendo daño esa energía”, aseguró.

En ese sentido, contó: “Aprendí un montón. La verdad que soy de aprender así, lamentablemente. Estoy tratando de hacer cosas piolas y de estar expuesto cuando tengo que estar expuesto: cuando tengo que sacar un disco o tengo que grabar un videoclip”.

El conductor del programa destacó que se nota que Chano tiene “una percepción distinta” y que ha cambiado como persona. Él asintió y profundizó esa idea: “Me di cuenta de que no era solo por las sustancias, sino que también tenía que hacer un cambio en mi personalidad, en mi relación con el mundo y hago mucho esfuerzo para estar así, tranquilo. A veces no me conozco, me cuesta conectarme con el piano, la guitarra, pero termino haciéndolo. Busco la manera. Desde muy chico viví de una manera muy descontrolada y la verdad que aprendí”.

Según su testimonio, la cuarentena y todo lo que está sucediendo lo tiene un poco a maltraer: “Estoy componiendo bastante encerrado en mi casa y laburando canciones. Ahora la situación de la cuarentena, más allá de que mi vida ya estaba bastante parecida (a la situación actual), me provocó mucha dificultad para componer porque es como tener una piedra en el zapato. Uno no puede descolgarse de lo que está pasando, aunque te importe más o menos. Es una situación social que te embosca en cualquiera de los frentes: en la tele, las redes, la vecina. Cualquier cosa te hace acordar a eso”.

Asimismo, se refirió a cómo quedó la relación con su hermano, Bambi Moreno Charpentier, tras su pelea: “Te diría que él es una de las personas más importantes de mi vida. Más allá de la música, siempre compartí todo con él. Cualquier cosa que hice, la hice con él. Ahora soy solista y tuve una muy buena experiencia. Me fue bastante bien para lo que eran mis expectativas. No al nivel de Tan Biónica… Pero ahora voy a arrancar otro disco y con él estamos muy amigos, más allá de que no hagamos música juntos”.