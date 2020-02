Reapareció Jimena Barón: habló de su salud, el feminismo y la polémica con su canción «Puta»

Compartir

A poco más de una semana de haber lanzado la campaña para promocionar su nuevo tema “Puta” y a cuatro días de haber tenido que suspender varios shows tras la polémica que se generó, Jimena Barón reapareció en las redes. La actriz y cantante publicó un extenso video en el que pide disculpas, se refiere al nuevo tema, a su salud y a la violencia entre mujeres.

A continuación su descargo completo:

«Aparezco ahora que me siento un poco mejor, estoy un poco mejor.

Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido, si herimos susceptibilidades quisiera pedir perdón. No fue la intención en absoluto, jamás lo sería. Quería arrancar diciendo eso, las personas que siento que tenía que pedirles disculpas en persona lo hice, no fue mi intención y no lo sería jamás.

Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres, de todas, de las que no piensan como yo también, de las que eligen cosas que yo no elegiría y esa va a ser mi postura siempre.

Intento todos los días ser menos hipócrita y mejor persona, usar mi voz, mi llegada, mi lugar de privilegiada para poner el cuero por otras que son minoría y que tienen necesidades que yo no tengo.

Creo que el feminismo, del que tanto se está hablando en estos días, debería tratarse de eso, de la otra, no de lo que necesito yo. Es un camino, un aprendizaje, tal vez lo hacen en sus casas, leen, piensan y se pueden equivocar. Un día piensan una cosa, otro día otra, ustedes hacen ese recorrido en su casa, yo en público bajo el ojo de muchísima gente.

Me puedo equivocar como cualquier persona, todo tiene más exposición pero elijo este aprendizaje y me puedo volver a equivocar, soy una persona como todos ustedes.

Lo triste de todo esto que pasó es la guerra entre nosotras, eso es muy triste, yo estuve bastante aislada por un tema de salud, estuve como el orto; no interesa, no quiero ponerme en víctima.

No estoy al tanto de todo, sé que salió mucha gente a decir de todo, pero la violencia entre nosotras no, ni lo digo por mí, sé que hay mujeres que salieron a hacerme mierda, no las puteen. La guerra no es entre nosotras, la lucha es con el machismo, con el patriarcado, tenemos que estar juntas, incluso cuando nos equivocamos, cuando no estamos de acuerdo y cuando no es por nosotras.

Tenemos que estar juntas, pelear por nuestra libertad y derechos y acompañarlos cuando pensamos diferente. Que pare la violencia, lastima un montón, no hablo por mí. Quisiera que no bardeen a ninguna mujer, ni a las que me bardearon a mí, no está bueno eso, paremos con los insultos.

Mi canción es para la mujer a la que quieren hacer sentir mal por cómo está, cómo decide ser y cómo se viste, por sus decisiones, como todas las canciones. Tengo ya una carrera que muestra que a mí me importa la mujer y que escribo para que la mina se sienta mejor.

‘Puta’ es una canción más, tengo otra que se llama ‘Gato’, intenta hacer sentir bien a la mina a la que le dicen cosas chotas, yo soy la protagonista, me dicen puta hace un montón, groncha, que me visto como el culo, que soy bruta y hay muchas minas que se van a sentir identificadas porque son juzgadas. La canción habla de mí y se la dediqué a todas estas minas que también son señaladas y que intentan hacerlas sentir mal. Por primera vez le habla a la mujer, porque siempre fui contra el machismo e incluyo a esta mina que quiere hacer sentir mal a otra mina que siente inferior.

No quiero gustarle a todo el mundo, no quiero ser política, no necesito que me voten, no necesito ganar nada, mi música llegará a quienes la quieran escuchar y le haga bien. Es esta libertad de pensar cosas horribles sobre mí, yo sé quién soy.

Sé que hay gente que me quiere y me banca, les debo todo, lo digo en todos los shows, la carrera la hace la gente, el laburo me lo da la gente y les quiero agradecer el apoyo, el amor y comprometerme a ponerme bien rápido para seguir laburando a los que me quieren escuchar y que confían en que soy una buena mina y que lo que hago lo hago para que nos sintamos mejor.

Está bien si consideran que me mandé una cagada, que me lo digan, que me lo hagan sentir, es justo, pero presten atención a la música, a sus ídolos, a los que están en los primeros puestos, a lo que cantan, dónde ponen a la mujer. Si vamos a salir con lupa, pongámosle la lupa a todos y todas, ojo con la música que escuchan.

Los quiero mucho, me hacen bien muchos mensajes, sé que están acostumbrados a una Jimena más fuerte. Me dolió la agresión y la violencia. Paren conmigo y con todas. Estoy laburando para estar fuerte de nuevo para ustedes, para mi hijo, para mi familia, equipo.

Este es mi laburo, me costó un huevo, necesito laburar y estoy acá haciendo lo posible para volver al ruedo porque sé quién soy, estoy orgullosa de la mujer que soy y les agradezco a los muchos que me mandan mucho amor y cariño.

Espero que nos vemos pronto».

La semana pasada la ciudad amaneció empapelada con afiches con la figura de Jimena Barón con poca ropa un un número de teléfono celular. Al llamar, un contestador con la voz de la actriz anunciaba: “Hola, soy Jimena y les quiero contar que se viene algo increíble. Estén atentos”. La campaña era para promocionar su nueva canción, “Puta”.

Sin embargo no tardaron en llegar las voces encontradas. Mientras que desde un sector la apoyaron, desde otros la criticaron. Georgina Orellano de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) dijo a Teleshow: “Nos llamó porque (Jimena) necesitaba entender por qué se había generado tanta resistencia. Y le expliqué que el medio que utilizó ella (del cartel con el número de un celular) es el que utilizan muchas trabajadoras sexuales, pero que socialmente está vinculado a la trata de personas”.

María Elena Leuzzi, de la Asociación de Víctimas de Violación, en cambio, dijo a este sitio que iniciaría acciones contra la cantante, ya que lo que hizo es una contravención, dado que en la Ciudad de Buenos Aires está prohibido difundir imágenes con connotación sexual, y agregó: “Nos parece que esto es incitar a los hombres a que tomen a las mujeres de prostitutas. Las mujeres no nacemos putas, en el camino nos hacen putas cuando toman nuestro cuerpo».