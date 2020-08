Reapareció Jimena Barón y rompió el silencio: qué dijo cuando le preguntaron por Daniel Osvaldo

Compartir

Los seguidores de la actriz estaban preocupados por su desaparición de Instagram y Twitter. Para llevarles tranquilidad, dio una breve entrevista en la que se refirió a varios temas

Jimena Barón es bastante activa en sus redes sociales y suele compartir muchas fotos y videos de su vida cotidiana. Durante la cuarentena, volvió a convivir con Daniel Osvaldo por pedido de su hijo Morrison. Casi como si fuera una novela, mostraba el día a día de su vida familiar, las recetas que preparaba, los coqueteos entre ambos, sin embargo de repente dejó de publicar contenido y generó una gran preocupación de sus seguidores. Su último posteo fue para pedir que la votaran a La Cobra como canción del año en los premios Gardel.

Este silencio de parte de la actriz y cantante despertó rumores de una nueva crisis con el futbolista. Mientras algunos aseguraban que ella había regresado a su departamento, él había puesto en su perfil de WhatsApp una romántica foto que confirmaba la reconciliación. La historia de los padres de Momo ha tenido muchas idas y vueltas. Entonces no sería raro que nuevamente estén distanciados por algún enfrentamiento o diferencia entre ellos.

En medio de este contexto, la intérprete de La Cobra fue sorprendida por un cronista de la revista Paparazzi mientras caminaba por la calle. Al principio saludo de manera amable cuando vio la cámara, aunque rápidamente manifestó que no tenía ganas de hablar: “Perdón, me tengo que ir…”. Cuando el periodista le comentó que sus seguidores estaban preocupados por su silencio, ella respondió: “Estoy bien, no se preocupen. Estoy re bien. Por suerte, no tengo ningún problema familiar”.

Aunque Jimena seguía caminando a toda velocidad, respondió algunas preguntas sobre su relación con el cantante de la banda de rock Barrio Viejo. “¿Con Daniel cómo están?”, le consultaron. “Nada para decir, está todo bien”, aseguró sin dar muchos más detalles. Tampoco quiso hablar sobre el alejamiento del jugador del club Banfield. “No tengo ni idea. No hablé. No hay ningún lío. A veces es lo que arman pero no hay ningún lío”, señaló.

En cuanto a su vida laboral, explicó que la habían convocado de la productoda LaFlia para formar parte del jurado del Bailando y del Cantando, que debutó la semana pasada con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández por el prime time de El Trece. Aunque ella decidió no formar parte de este reality, confirmó que estuvo tratando de darles una mano a Kari y Lizardo (integrantes del ciclo) en la preparación de unos temas.

Por su parte, Daniel fue protagonista de un nueva polémica al ausentarse durante dos semanas a las reuniones virtuales junto a sus compañeros y el cuerpo técnico de Banfield. Desde la institución informaron que el ex Boca ya no formaba parte del plantel. En medio de esta incertidumbre, el músico apareció en redes sociales para anunciar que iban a presentar este domingo un nuevo material con su banda Barrio Viejo.

“Estamos hablando de un video de un show que hicimos, donde presentamos nuestro último álbum. Es nuestro primer material que lanzamos en vivo, así que estamos muy contentos. Estamos muy felices y espero que a todos los ‘Barrioviejeros’ también les guste todo esto, y a los que no conocen la banda, que no se lo pierdan porque es un buen material. Esperemos hasta el domingo, les mando un abrazo muy grande a todos. Aguante Barrio Viejo y el Rock and Roll, aguante el Rock and Roll… Que no morirá jamás”, afirmó.

Ahora solo resta esperar cómo seguirá la historia entre Jimena y Daniel… Quizás hayan decidido seguir cada uno por su camino, como le venían haciendo antes de la cuarentena.