Reapertura histórica: la SRF volvió a abrir sus puertas con presencia nacional

En un acto cargado de emoción y sentido de pertenencia, la Sociedad Rural de Formosa celebró la reapertura oficial de su sede social, ubicada en Deán Funes al 700. La jornada contó con la destacada presencia de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), acompañado por miembros de su Comisión Directiva, en un hecho que refuerza el compromiso federal de la entidad madre del campo argentino.

El anfitrión del evento fue Alfredo Maglietti, presidente de la Sociedad Rural de Formosa, quien dio la bienvenida a autoridades, socios y referentes del sector agropecuario local, agradeciendo especialmente a quienes hicieron posible la recuperación de esta sede con historia: “para esta Comisión Directiva es un motivo de profunda satisfacción proceder a la reapertura de esta casa. Una casa que nos pertenece desde la década del 80, cuando la dirigencia de ese entonces, encabezada por Raúl Maglietti, con mucho coraje y visión, decidió adquirir este inmueble gracias al esfuerzo colectivo de los socios y la colaboración de la firma Pilagá Sociedad Anónima”.

Seguidamente, hizo un repaso histórico y emotivo sobre cómo se concretó esa compra: “no había fondos, pero sí voluntad. Los socios donaron animales que luego se vendieron, y con ese dinero se pudo comprar la sede. Hoy, con una inversión significativa realizada íntegramente con fondos propios, producto del trabajo en nuestro predio ferial y de la confianza que nos depositan las firmas consignatarias, logramos poner nuevamente en valor este espacio que es mucho más que un edificio: es parte de nuestra identidad”.

Nicolás Pino: “Nos gusta

andar, estar donde

se producen las cosas”

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, tomó la palabra destacando el carácter federal de su gestión y la importancia de estar cerca de los productores en todo el país: “es la segunda vez que vengo a Formosa como presidente, y lo hago con mucho gusto. A mí me gusta andar, recorrer, estar donde las cosas realmente se producen. Junto a ‘Cacho’ Berrié, nuestro director de Acción Gremial, tenemos una premisa: no puede pasar una semana sin que estemos en algún punto del país conversando con los productores”.

En ese sentido, Pino remarcó la diversidad de realidades que atraviesa el campo argentino, y cómo ese contacto directo permite entender mejor cada una de ellas: “no es lo mismo producir acá, en el norte del país, que en lugares como Puerto San Julián, en el sur, donde hace poco estuvimos. Pero la esencia es la misma: somos productores, trabajamos en el campo y buscamos el bien común. No trabajamos solo por nosotros, sino por nuestros vecinos, nuestras comunidades, por una Argentina mejor”.

“No hacemos partidismo,

pero sí manifestamos

nuestro amor por el país”

Al ser consultado por el presente del campo, Pino fue claro e indicó que “a veces los periodistas me preguntan ‘¿Cómo está el campo, Nico?’ y es muy difícil contestar eso. Porque en este país tan grande y tan diverso, las realidades son muy distintas. No hablo de política, hablo de realidades climáticas, de acceso, de infraestructura”.

Y agregó con firmeza: “nosotros seguimos apostando, trabajando y reclamando. Porque está bien reclamar. Pero también afirmamos, y lo seguiremos haciendo, que en el campo no hacemos proselitismo ni partidismo. Sí, en cambio, manifestamos nuestra pasión por esta Argentina, por la que vamos a seguir trabajando desde nuestro lugar. El campo va a estar siempre presente”.

Una sede histórica con futuro

En su discurso, Nicolás Pino también hizo referencia a la sede histórica de la Sociedad Rural Argentina en Buenos Aires, y explicó por qué se decidió dejar el edificio de la calle Florida para mudarse al predio de Palermo: “lo hicimos tranquilos, con la convicción de que la historia está viva. La primera sede de la SRA fue en Palermo, en 1875, cuando el presidente Sarmiento alentó a fundar una entidad que conectara a los productores. Olivera, uno de los fundadores, tenía la visión de traer a la Argentina el concepto de exposiciones rurales que ya se hacían en Europa. Y así fue como nació nuestra exposición rural, que este año va a tener su edición número 137”.

Pino concluyó que, a pesar de la modernización de las comunicaciones y la multiplicación de ferias en todo el país, la Exposición Rural de Palermo seguirá siendo un punto de referencia nacional e internacional.

Un acto que marcó

un antes y un después

La jornada fue vivida con orgullo por los miembros de la comunidad rural de Formosa, quienes no solo celebraron la renovación del espacio físico, sino también el reconocimiento y la presencia activa de las máximas autoridades rurales del país.

“Todos los que estamos acá tenemos algún recuerdo ligado a esta casa: reuniones, charlas, asambleas. Hoy vuelve a ser nuestra casa, y eso nos llena de emoción”, expresó Maglietti.

“Nico —como lo llamamos todos— tiene esa forma de ser simple, llana, que lo acerca a todos. Gracias a su impronta federal, ayer sesionó por primera vez en Resistencia la Comisión Directiva completa de la SRA, y hoy están acá en Formosa. Eso habla de una manera de hacer las cosas: cerca, con compromiso, con sentido federal”.