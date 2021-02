Rebajan la condena a Boudou y podrá reforzar su pedido de prisión domiciliaria

Compartir

El ex vicepresidente Amado Boudou logró una reducción de 10 meses de su condena por el caso de la ex Ciccone Calcográfica, debido a los cursos y talleres que realizó durante su detención. La justicia aún debe resolver si le revoca o no la domiciliaria.

El juez Daniel Obligado firmó una resolución el viernes pasado, antes de dejar la subrogancia como magistrado de ejecución penal, en la que hizo lugar al beneficio del denominado “estimulo educativo”.

La defensa de Boudou había pedido que se le reconocieran distintos cursos y talleres que realizó en prisión, y que, de acuerdo a la ley se redujera al ex vicepresidente 20 meses de la condena.

El juez Obligado la redujo pero en 10 meses, por lo que Boudou estaría cumpliendo prácticamente la mitad de su condena, y lo habilitaría a las salidas transitorias. Al cumplir los dos tercios de la condena podrá solicitar la libertad condicional.

El plazo para la condicional se cumplía, antes de este beneficio, en junio de 2022. Boudou había sido condenado a cinco años y 10 meses por el caso de la ex Ciccone, y goza aún de la domiciliaria.

Cuando la Corte dejó firme la condena, se dispuso que Boudou debía volver a prisión, lo que fue apelado por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.

Boudou, que ya estuvo detenido, goza de arresto domiciliario desde abril del año pasado tras una decisión del juez Obligado en el marco de la pandemia por el coronavirus.

El 30 de diciembre pasado, y tras el fallo de la Corte que dio firmeza a la condena, Obligado firmó el regreso a la cárcel para Boudou. La apelación a esa decisión está para resolverse en la Sala IV de la Cámara de Casación Penal.

Boudou hizo varios cursos en prisión, uno de programador de datos de computadoras en 2018; cursos de electricista instalador, de organizador de eventos en 2019 y un taller de Filosofía que se dictó en Ezeiza en septiembre de 2019.

