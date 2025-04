Rebotaron las acciones y los bonos tras el freno a aranceles de Trump

Al igual que lo ocurrido en los mercados globales, la bolsa porteña se dio vuelta pasado el mediodía, cuando se supo que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció una pausa en la aplicación de los aranceles para la mayoría de los países, con excepción de China. A tal punto, que el índice Merval terminó con un rebote del 9,6%.

Con esto los mercados van cambiando de humor y dejan atrás la debacle de las primeras horas, en las que pesaba más la situación global que la noticia de que el FMI y la Argentina llegaron a un acuerdo por US$ 20.000 millones.

La guerra comercial, en la que Estados Unidos y China siguen siendo protagonistas absolutos, provoca otra jornada volátil. Ahora Donald Trump dice que posterga por 90 días los aranceles a la mayoría de los países, pero aumenta “inmediatamente” a 125% para los productos de China, pero el mercado local por ahora sigue negativo.

Así, acciones como Loma Negra pasaron de perder 8% a subir 7,6%, mientras Comercial Del Plata y Telecom Argentina dejaron atrás una baja del 6%, para trepar 8,4% y 8,6,%, respectivamente. La que más ganó fue Transportadora Gas del Sur, con 16,q%.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street abrieron con una baja del 4% y a la tarde subieron hasta 14%, lideradas por los bancos Macro y Galicia.

La misma tendencia se dio entre los bonos, que operaban hasta 1,70% en negativo para los de la curva más larga y cerraron encima del 7%. Este cambio de tendencia se vio también en el riesgo país que pasó de 980 puntos básicos a 889.

En la plaza cambiaria, el blue tocó los $ 1.365 y cerró a $ 1.355; mientras los financieros se dieron vuelta y de subir hasta 8 pesos cerraron con una pérdida de hasta 35 pesos con relación al cierre de ayer. El Contado con Liqui pasó de $ 1.373,98 a $ 1.342. Y el MEP fue de $ 1.376 a $ 1.341.

El Banco Central vendió en esta ronda US$ 165 millones y con esto se desprendió de US$ 248 millones, en un marco de caída de las reservas que se ubican en US$ 24.733 millones.

En lo que va del año las reservas brutas cayeron en más de US$ 7.000 millones, a causa del pago de deudas y de la ventas de divisas para controlar el tipo de cambio y evitar el salto de la brecha con los dólares financieros.

«La declaración de (el presidente estadounidense Donald) Trump con aranceles por encima del 100% a China, y la continua resistencia de China –que prometió ‘luchar hasta el final’– mantuvieron las tensiones geopolíticas en el centro de la escena», explicaron desde Cohen.

La embestida de Estados Unidos sobre los aranceles para China y la Unión Europea que ahora suben a 104% y 20%, respectivamente; y la respuesta del país gobernado por Xi Jinping que ahora sube a 84% los impuestos para las importaciones estadounidenses, mantiene la turbulencia global.

Ahora el presidente Donald Trump anunció que suspende por 90 días la imposición de aranceles, menos para China que los aumenta de 104% a 125%. De esta forma, el Nasdaq que ya comenzaba a recuperarse amplía sus ganancias hasta 11%. Y el Dow Jones sube más de 7%.