Recapturaron al policía detenido por transporte de droga que se había fugado de la Comisaría

El evadido, ex funcionario policial, que se encontraba detenido en la Subcomisaría Bernardino Rivadavia por Infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737 con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de Clorinda, fue recapturado luego de un intenso trabajo investigativo en la Colonia Villa Hermosa, jurisdicción de Tres Lagunas.

Vale recordar que alrededor de las 5 de la madrugada del domingo 31 de enero, mientras se registraban precipitaciones, un ex efectivo de la fuerza provincial que se encontraba alojado carácter detenido en una de las celdas por hallarse imputado en causa judicial por el “presunto transporte de estupefacientes”, había evadido su custodia.

De las actuaciones realizadas por el perito, se desprendió que el detenido logró fugarse tras forzar el techo de la celda con algún elemento idóneo, lo que le permitió ganar la calle y huir del lugar con rumbo desconocido.

El hecho dio origen a una causa judicial por “hurto, amenazas y evasión” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

En ese contexto, la Policía desplegó un amplio trabajo de búsqueda en esta ciudad, afectándose recursos humanos y logísticos de las Unidades Operativas, Direcciones, Departamentos y Cuerpos Especiales, extendiéndose el pedido de captura a todo el interior provincial, fuerzas federales y migraciones.

Al cabo de varios días, personal de la Comisaría Riacho He-Hé estableció el viernes último alrededor de las 19:30 horas que el prófugo estaría oculto en un establecimiento ganadero ubicado en la Colonia Villa Hermosa.

Con esa información, el Comando Superior Policial a través de la Unidad Regional Cuatro con asiento en Laguna Blanca desplegó un intenso operativo en la Colonia, con la participación de efectivos de esa unidad, Comisaría Riacho He Hé, Delegación de Drogas Peligrosas Laguna Blanca e Informaciones Policiales, quienes de manera conjunta rodearon la zona, en tanto otros efectivos llegar hasta el casco del establecimiento ganadero.

Allí se dialogó con el encargado, quien adujo que no sabía de quien se trataba y que en la estancia no había nadie. En ese momento, los demás efectivos que estaban apostados detrás de la estancia, observaron que un sujeto salió a correr, reconocido como el ex policía que estaba siendo buscado, motivo su detención.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde se le notificó su situación procesal, siendo posteriormente trasladado hasta la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1 de esta ciudad para su alojamiento a disposición del magistrado en turno.

Por otra parte, ante el encubrimiento que pretendió realizar el encargado de la estancia también fue aprehendido, iniciándose una causa judicial paralela por el delito de “encubrimiento” con intervención del Juzgado de Clorinda.

