Rechazaron arresto domiciliario al ex policía que mató a un vecino por el volumen de la música

La Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Rafael Moreno, el policía retirado de 74 años que mató de un balazo a su vecino Sergio David Díaz en la madrugada de la última Navidad, tras una discusión por el volumen de la música.

Así lo decidió el juez de Garantías Nº2 de La Matanza, Pablo Agustín Gossn. De esta manera, el jubilado seguirá detenido con prisión preventiva en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El pedido que Moreno sea trasladado a un domicilio particular había sido presentado por su abogado Francisco Oneto, quien argumentó que su defendido podía continuar el proceso judicial desde una vivienda con vigilancia privada, donde además se le colocaría una tobillera electrónica. Según el planteo, ya no había riesgos procesales porque la instrucción está cerrada y el caso será elevado a juicio.

Sin embargo, el magistrado no accedió a morigerar la prisión preventiva. Para tomar esa decisión se basó, entre otras pruebas, en un informe psicológico elaborado por una perito oficial del Departamento Judicial de La Matanza. Según informó Primer Plano, allí se describen aspectos de la personalidad del ex policía que, según la interpretación judicial, permiten inferir que no respetaría una medida menos restrictiva que la cárcel.

De acuerdo con el citado medio, el análisis psicológico concluyó que Moreno “frente a situaciones de adversidad en las que se halle inmerso dispone de recursos defensivos inmaduros, prevaleciendo la proyección y la negación maníaca como mecanismos defensivos”.

También detectaron en su personalidad “indicadores de agresividad encubierta” y posibles reacciones impulsivas frente a episodios de tensión emocional.

Para el juez Gossn, esas características permiten suponer que Moreno no cumpliría con las condiciones del arresto domiciliario. A eso sumó que el riesgo procesal no se ve neutralizado, por lo que resolvió que el acusado siga detenido.

El crimen

El crimen ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre pasado, en el cruce de las calles Gamboa y Larraya, en el barrio de Lomas del Mirador. Sergio Díaz, de 40 años, celebraba la Navidad con su familia. Escuchaban música y festejaban en la vereda.

Según contaron testigos, Moreno se asomó desde la terraza de su casa y les gritó que bajaran el volumen. Hubo una discusión a los gritos. Díaz subió para enfrentarlo. En ese momento, el policía retirado le disparó en el pecho.

Una cámara de seguridad ubicada sobre una casa registró toda la secuencia. En las imágenes se ve a Moreno esperando en el descanso de la escalera. Cuando Díaz aparece en cuadro, el jubilado dispara sin dudar. Luego camina hacia su víctima, que cae herida en el suelo, y vuelve a dispararle. Díaz murió casi en el acto. Los vecinos corrieron a auxiliarlo. El video se viralizó poco después y fue incorporado a la causa.

Moreno quedó detenido ese mismo día. Durante la indagatoria, afirmó que el disparo fue accidental y que en ningún momento tuvo intención de abrir fuego. La autopsia determinó que la víctima murió por un disparo que “ingresó por el abdomen y salió por el dorso”. El proyectil le “causó lesiones internas que derivaron en su muerte”.

En las horas posteriores al crimen, hubo momentos de fuerte tensión en la cuadra. Un grupo de familiares de Díaz increparon a la pareja de Moreno, quien tuvo que ser retirada del lugar en un patrullero.

Moreno está acusado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. En este caso, se aplica además el agravante del artículo 41 bis del Código Penal, el cual incrementa en un tercio tanto el mínimo como el máximo de la pena prevista.

“Cuando alguno de los delitos previstos en este Código se cometiera con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, la escala penal prevista para el delito de que se trate se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda», dice el artículo.

La causa está cerca de llegar a juicio oral.