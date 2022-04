Rechazaron los aumentos de precios en el gas envasado y las tarifas de energía eléctrica

Compartir

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que la Secretaría de Energía de la Nación actualizó el precio de la garrafa social y además dispuso un incremento en el monto del subsidio para los beneficiarios del Programa Hogar, a través de la Resolución Nº 270/2022. De esta manera, la garrafa social que se comercializaba a $520 pasó a costar $630 al mostrador, en el caso de venta a domicilio, esto es por delivery, las distribuidoras las venden a $900 y más según las distancias.

El subsidio en estos casos, será de $496,80. La garrafa de 15kg se comercializa a $940 y la de 45kg a $7.500, en este último caso, los aumentos se vienen practicando casi todos los meses, pues en su componente se utiliza el propano, producto que es importado hacia la Argentina.

En ese sentido, Gialluca afirmó que los refuerzos y bonos que se pagarán a trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares, monotributistas, así como a jubilados y pensionados, servirán para pagar los aumentos de tarifas, a las que consideramos absolutamente inapropiadas en el actual contexto inflacionario, que deteriora día a día el bolsillo de los trabajadores.

Aumentos en el precio

de la energía eléctrica

Siempre en relación a servicios públicos esenciales, el Ombudsman Provincial, señaló que, en el mes de mayo “participaremos de las Audiencias Públicas donde se discutirán las tarifas de energía eléctrica y donde esta semana, la Secretaría de Energía ya ha formalizado la convocatoria y también a las diferentes reuniones para tratar los nuevos precios y la segmentación de tarifas”.

Gialluca adelantó que “nuestra postura va a ser firme en cuanto a rechazar estos aumentos que se pretenden implementar y pedirle al Estado Nacional que las empresas generadoras y transportistas, las cuales tuvieron ganancias extraordinarias por los aumentos exorbitantes de las tarifas que se autorizaron durante el gobierno nacional anterior enfrenten realmente mayores inversiones financiándose con sus recursos”.

Aclaró que “esto es así ya que estamos seguros de “que este no es un problema de aumento de tarifas sino de abusos y especulaciones empresariales, puesto que, cuando se les otorgó en su momento en el gobierno de Mauricio Macri porcentajes de incrementos de más del 3.600%, no llegaron a hacer ninguna nueva inversión y el servicio en épocas de altas temperaturas continúa siendo deficiente”.

Acortó que “si a esto le sumamos que los usuarios estamos transitando una situación grave económicamente hablando, con una alta inflación que día a día hace perder toda capacidad adquisitiva al bolsillo de los trabajadores, no podemos estar del lado de quienes promueven estos aumentos tarifarios y por ello vemos que puede existir un retraso de las tarifas, pero también, “advertimos que las ayudas y compensaciones de 12 mil o 18 mil pesos van a servir para pagar lo que las empresas propongan y la Secretaría de Energía termine autorizando luego de celebrada las Audiencias Públicas”.

