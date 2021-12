Rechazo al Presupuesto 2022: «Era un dibujo desde varios puntos de vista», aseveró Fernando Carbajal

Compartir

Tras una maratónica sesión de más de 20 horas, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 del Poder Ejecutivo con fuertes contrapuntos, en la que la oposición de Juntos por el Cambio, a contramano de un consenso que se había logrado construir para que la iniciativa volviera a comisión, reunió 132 votos contra 121 reunidos por el oficialismo y aliados, y una abstención.

En ese marco el diputado nacional Fernando Carbajal (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO, aseveró que el proyecto “era un dibujo desde varios puntos de vista”.

“Pese a la buena voluntad que tuvo la oposición en todo momento de no entorpecer la discusión siendo conscientes que convenía un interés del país que hubiera un presupuesto, resultó imposible porque el gobierno parece no entender que perdió las elecciones, que se ha conformado la composición de las cámaras legislativas, que ahora está obligado a sentarse a conversar, no para ningún tipo de extorsión ni nada, simplemente para buscar los consensos. Lo que hizo el gobierno fue tirar un presupuesto, querer aprobarlo en tres días, no dar la discusión, no dar las respuestas a las múltiples dudas desde el punto de vista técnico que se formularon, no solo eso, en el medio de la discusión de la comisión incorporaron 56 artículos, decenas de miles de millones de pesos que no indicaron de dónde se iba a financiar y que claramente era una propuesta de tipo demagógico ante lo que ya veían venir que era la inminencia de un resultado negativo”, empezó diciendo el funcionario por Formosa.

“De nuestra parte actuamos muy responsablemente, incluso estaba la voluntad de permitir que vuelva a comisión pero esto requería que el bloque oficialista asumiera el compromiso, primero que lo pidieran ellos y no lo hicieron, lo pidió un bloque unipersonal aliado y si volvía a comisión era para que el gobierno se sentara con la vocación de revisar y consensuar las cosas que se estaban señalando que no estaban bien, en vez de esto, la respuesta del presidente del bloque fue el relato histórico, el cuento de siempre de culpar al pasado en vez de hacerse cargo y de dar respuesta concreta, frente a esto se decidió rechazar el pase a comisión, se sometió a votación y fue rechazado”, relató.

“La verdad que esto no es para festejar, no queríamos, sí queremos que haya un presupuesto serio pero claramente el proyecto de gobierno no lo era”, expresó.

“La verdad es que este presupuesto no sé qué intereses representa, pero era un dibujo desde varios puntos de vista, el primer dibujo era una previsión inflacionaria obviamente muy por debajo de lo que sabemos que va a ser, pero lo más grave es que tenía un déficit que no decían de dónde lo iban a cubrir entonces la lógica de un presupuesto es que uno hace un cálculo de los ingresos que tiene y sobre la base de eso presupuesta cómo lo va a gastar, si se tiene un déficit hay que explicar cómo lo van a financiar, esto no lo dijeron, de hecho de las decenas de miles de millones de pesos que incorporaron en la comisión de gasto, no dijeron de qué manera lo iban a financiar por lo cual ni siquiera era prolijo desde el punto de vista técnico. Todo esto lo único que persigue es una gran puesta en escena”, aseguró.

“Ahora van a salir a decir que no pueden hacer cosas porque el gobierno no aprobó el

presupuesto, esto de ninguna manera es así, lo que no van a poder hacer son aquellas cosas para las cuales no tienen el dinero y no tienen la previsión presupuestaria para hacerlo”, expresó Carbajal.

“El problema del presupuesto es que exhibe la avidez institucional que tiene nuestro país, los presupuestos hace muchos años que están vaciados de contenido porque si bien se hace una estimación de gastos e ingresos, luego la mayoría que tiene el gobierno hace que se le den facultades para trasladar partidas de un lado para otro y esto lo que produce es que luego el gobierno tenga un poder muy amplio que en este proyecto además se habían sumado un montón de nuevas facultades y de prórrogas de impuesto lo cual además está expresamente prohibido por la ley de administración financiera, por lo cual desde el punto de vista técnico el gobierno puede seguir gobernando con el presupuesto del año pasado que se prorroga y lo que no hagan va a ser porque no tienen la plata ni la vocación política para hacerlo”, finalizó.

