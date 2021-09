“Recibí acoso sexual de un árbitro de la Liga Nacional, y que también ocupa puestos de poder”

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Bianca Tedesco confesó que fue acosada por un colega que “ocupa un puesto de poder” en la asociación. “Me robaron hasta las ganas”, reconoció.

La árbitro de Liga Nacional de básquet Bianca Tedesco denunció acoso sexual y hostigamiento por parte de compañeros y dirigentes del deporte.

Tedesco escribió una carta abierta en su Instagram done eplicó su situación actual con el arbitraje. “Una vez más, el sistema me impulsó a tomar una decisión pero, afortunadamente, esta vez se basa en mis ideales. Y, eso sí, puedo decir que me deja en calma, pero que me destroza el corazón. Me robaron hasta las ganas, se apropiaron de mis sueños al dormir. Tenía pensado un retiro cerca de mis 50 años, por lo menos. Pero para eso era condición sine qua non continuar silenciada, sometida, apagada y viviendo para otros”, comenzó.

“Recibí acoso sexual por parte de un hombre que es árbitro de la Liga Nacional, y que también ocupa puestos de poder”, contó para el sitio Argentina Amateur Deportes.

“La violencia y el hostigamiento que se vive, es que siempre te hacen creer, todo el tiempo, que vos les debés cosas, siempre estás en un lugar de inferioridad”, continuó.

“Se reparten los partidos de manera muy injusta. Es como que para tener partidos tenés que ser amigo, tenés que tener un vínculo sexoafectivo o tener algo así, cuando en realidad lo que lo que tiene que ser es el mérito. Tiene que haber un un sistema que evalúe a cada una y a cada uno por sus capacidades y por su rendimiento dentro del campo de juego”, continuó.

“Cuando ellos consideran que hay algo que hacés y a ellos no les gusta, aplican un castigo y te dejan sin partidos o te mandan a dirigir al club más lejos que tenés, y tratan de afectar tu bolsillo. Todo esto son distintos métodos de violencias y abusos que todos y todas tenemos que sufrir dentro del sistema”, argumentó Tedesco.

“El hostigamiento y la violencia los recibimos todos y todas. El objetivo de todo esto es que a ninguna compañera, a ninguna piba le vuelva a pasar lo que me pasó a mí. Y que si hay alguna que está en la misma situación, se anime a hablar y que pueda dejar el miedo atrás, porque acá lo que pasa es que hay mucho miedo, miedo de que te saquen el trabajo, miedo que no te designen más partidos, miedo a quedar expuesta, a ser una atorranta, a que te tilden de mentirosa, que nadie te crea, a que esto quede encajonado… Por eso es importante armarse de un buen grupo”, aclaro la jueza.

“Faltan años luz para que pueda haber un espacio para nosotras, donde se nos respete y donde podamos pedir por nuestros derechos sin ser castigadas”, se lamentó y finalizó: “Yo obviamente denuncio mi caso, pero se que hay otros atrás, que hasta sufren problemas en su cuerpo, como lesiones y estrés. Todo esto producto del hostigamiento que se sufre hace años dentro de este sistema”.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp