“Recibí amenazas de muerte en las redes”

Ayer, Christophe Krywonis estremeció a todos al contar un hecho que sufrió el año pasado, en pleno aislamiento obligatorio. Todo comenzó en el programa de Mariana Fabbiani, mientras estaban analizando la noticia de la detención de un youtuber por organizar una fiesta clandestina.

“¿Vos tuviste un tema con un youtuber, no?”, le consultó la conductora al cocinero, que reveló: “El año pasado, en plena pandemia, empecé a recibir insultos, como puede recibir cualquier persona mediática. Lo que pasó es que empezaron los insultos en Instagram, donde antes de eso tenía 30 o 40 mensajes diarios, y de golpe pasé a recibir 200, miles de mensajes, insultos fuertes. Me extrañó mucho, y me di cuenta que fue por las redes a raíz de un youtuber famoso, a quien no quiero nombrar porque después tuvimos una buena conversación y lo pudimos solucionar”. Y detalló: “Amenazaron a mi familia. Me dijeron que me iban a hacer cosas terribles a mí y hubo amenazas de muerte claras”.

Acto seguido, comentó cómo enfrentó la situación. “Entonces, hablé con el youtuber, le dije que el humor era bueno. Que si bien no justificaba lo que estaba diciendo lo respetaba porque estábamos en democracia y que se podía decir lo que uno quiere si asumía las consecuencias. Cuando le dije eso, él me dijo que se disculpaba y que se iba a corregir. Pero pasé por un mal momento”, señaló. En esa línea, explicó: “Él hacía jodas sobre Bake off Argentina, en donde yo era un jurado muy duro, la gente se lo tomó muy a pecho, y hay algunos que no entienden. Es importante la comunicación de los youtubers, que tienen una responsabilidad social con nosotros y la sociedad. La anarquía, no. Después él recapacitó”.

En una entrevista que el chef concedió a principios de abril en Los Ángeles de la Mañana, había contado la mala experiencia que tuvo en Tinder con una mujer. “Me fue como el traste. Fue bastante bravo el encuentro. Me mintió, era otra mina. La tipa puso otra foto y era otra chica”, contó. “No lo hice yo, me lo hizo mi hija con una amiga. La verdad es que caí porque llegaban mensajes y bueno… Fui de noche porque me avisó y fui de noche. Reconozco que fui medio bobo. Igual, ya está, ya aprendí”, recordó. En ese momento, Ángel de Brito quiso saber si fueron a comer, y el entrevistado fue contundente: “¿Vos estás loco? De cortesía la llevé a tomar un café a la esquina y se tomó un whisky doble. La llamé a mi hija desde el baño y le dije ‘me llamás ya con que te peleaste con tu novio o lo que quieras’”, cerró.

A principios de enero, Christophe Krywonis se había visto envuelto en rumores de romance con Dolores Barreiro. Sin embargo, molesto con esta situación, el chef había salido a aclarar la situación desde su cuenta de Instagram. “Es triste ver que tengo que publicar un video diciendo que es una amiga, que hicimos un video de un reencuentro en el viñedo de una amiga, brindamos y fuimos caminando, punto. Pasamos unos días trabajando y no más que eso”.

En este sentido, aprovechó la ocasión de la nota al programa de Ángel de Brito para cerrar el tema de su supuesto romance con la modelo. “Si estuviese enamorado te lo diría, pero como no es cierto, asumo mi soltería. Estoy bastante cómodo, a lo sumo recomiendo novia con cama afuera, para mi edad es más sano”.

