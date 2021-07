Recicladores de Formosa se sumaron a la protesta a nivel nacional para que se apruebe la Ley de Envases

Compartir

Recicladores de todo el país convocaron ayer a realizar actividades y concentraciones en varios puntos de la Argentina para pedir que se apruebe la Ley de Envases con Inclusión Social, que será presentada en el Congreso y que busca fijar presupuestos para la protección ambiental en gestión de envases. Formosa no estuvo ajena y los trabajadores se sumaron a la medida con una concentración en la rotonda de la Avenida Los Constituyentes y Ruta 11.

Cabe señalar que si se aprueba la ley les brindará formalidad a la actividad para que las 160 familias de Formosa que dependen de esto puedan ser incluidas en la planta de tratamientos de residuos que se está construyendo en el vaciadero municipal del barrio San Antonio.

En ese sentido, Miguel Ángel Chávez, referente de recicladores y cartoneros de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló al respecto.

“Estamos apoyando la ley nacional por el tema del reciclado, de cartoneros, recicladores, en Formosa tenemos mucha gente que trabaja de esto y es para que tengan su sueldo digno y que la empresa que está haciendo el tema del reciclado acá los incluya para una inclusión social de todos”, expresó.

Asimismo informó que son muchos los años que llevan trabajando en la informalidad en distintos barrios de la ciudad. “Trabajamos en cada punto de Formosa, el tema de la pandemia nos cortó mucho pero seguimos estando, hay gente de Namqom, de Circuito Cinco, de 16 de Julio, por todos los barrios y como trabajan el tema del reciclado esa ley nos va a permitir darle una ayuda a esa gente, un apoyo, van a tener un sostén y que la empresa que esté a cargo del reciclado ahora que los incluya, no que los desampare, al contrario, el municipio mismo debe incluir a los chicos que están trabajando de eso porque son muchos los que trabajan, son 160 familias que están acá, son muchas”.

“Nuestra lucha es para que las familias tengan un sustento, ellos mismos se acercaron a nosotros y fuimos manifestando la situación en la que están y fuimos viendo, en Formosa con la necesidad que hay esta es una ayuda terrible para esta gente”, valoró.

Contó además que “hace 9 años que venimos trabajando silenciosamente, ahora se dio la oportunidad con esta ley de demostrar que venimos trabajando en todos los barrios de Formosa”.

Para finalizar recordó que “arrancamos con 20 familias y ahora hay muchísima gente que se dedica a esto no solo con los carros, hay algunos que van en motos, a pie, como sea la gente se rebusca y a ellos que no tienen esa ayuda, ese aval de pertenecer a una organización le damos una mano. Trabajamos silenciosamente y por eso esta ley, ahora somos 160 pero quién sabe cuántos vamos a ser dentro de un mes, esta ley le da el marco de formalidad a la actividad. Seguiremos en la lucha. Nosotros no vamos a marchar pero sí a concentrarnos, es en apoyo a nivel nacional, demostrar que Formosa está presente también”.

