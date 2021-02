Compartir

A los diputados de Juntos por el Cambio que vinieron a visitar Formosa les pregunto: ¿recién se acuerdan que existimos? Señores, me parece que es hora de salvar vidas y no buscar votos. Sinceramente creo que no les importan los contagios o muertes que podamos tener, lo único que hacen es intentar entorpecer el buen trabajo sanitario que lleva adelante el gobierno de Formosa.

