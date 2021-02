Reclamaba por “Clorinda libre” y fue detenida: “Me liberaron por la presión social afuera de la Comisaría”

Compartir

El martes a la tarde, un grupo de clorindenses que pretendía manifestarse para pedir que se levante el bloqueo sanitario de dicha localidad se enteró que en el Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo” se encontraban funcionarios provinciales, entonces tomaron la determinación de dirigirse hasta allí donde colocaron una bandera con la leyenda “Clorinda Libre” en una de las camionetas de los mismos y evitaron su circulación, por ello una mujer terminó detenida.

Tras la detención, gran cantidad de personas llegaron hasta la Comisaría para exigir su liberación.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Miriam Filipini -la mujer que resultó detenida- dijo que “yo estoy con un grupo de mujeres autoconvocadas. El martes teníamos una juntada en la Cruz que queda en el medio de nuestra ciudad donde siempre hacemos asambleas. Nos vestimos con ropa rayada como los presos porque esa es la simbología ya que nos sentimos presas en nuestra ciudad”.

“Cuando me enteré que el ministro Aníbal Gómez estaba en nuestro hospital avisé al grupo de mujeres y nos fuimos para esperarlo. Aguardamos varias horas hasta que por fin salió el chofer del mismo, para cuando pasó eso ya estaba la Policía y la Brigada; éramos cuatro mujeres y un varón, no éramos una multitud, estábamos con nuestra bandera de ‘Clorinda Libre’. Solamente queríamos hablar con él para saber sobre el desbloqueo de mi ciudad”, recordó.

Seguidamente indicó que “a mí me detuvieron porque puse la bandera sobre la camioneta del Ministro, y trataba de agarrar el vehículo para que no se vaya, les decía que no me iba a ir hasta que salga Gómez y responda las preguntas”.

“Estuve una hora esperando, montaron un operativo policial como si fuese que estábamos robando un banco. Había unos 50 policías en el lugar. Me tironearon, después me arrojaron en la caja de la camioneta de la fuerza provincial y luego me llevaron hasta la Comisaría. Estuve demorada unas 4 horas”, añadió.

Asimismo, la mujer expuso que “nosotros no podemos esperar que venga la gente de afuera a luchar por nosotros, ellos pueden acompañar, pero somos los clorindenses quienes tenemos que salir a reclamar por la discriminación que estamos sufriendo por parte de la Mesa del Covid”.

“Entiendo que el virus está, pero debemos aprender a convivir, no nos pueden tener 170 días bloqueados. No somos ciudadanos de segunda nosotras”, añadió.

Finalmente valoró la gran cantidad de gente que se acercó hasta la Comisaría a reclamar por su liberación. “Eso provocó una presión, porque ya me habían leído los cargos y pretendían dejarme detenida toda la noche”, aseveró.

Abogado

Por su lado, el Dr. Víctor Miranda, abogado de Filipini, comentó que “a mi defendida le imputaron por privación ilegítima de la libertada y atentado y resistencia a la autoridad. En definitiva, no la iban a largar a la noche, pero lo hicieron porque se juntó mucha gente en la Comisaría, lo hicieron para descomprimir la protesta”.

“Al momento de su detención ella estaba con un muchacho y dos señoras más; utilizaron a 50 policías para detener a una mujer, es una locura”, insistió y agregó que “cuando la llevaron a la Comisaría se pusieron a debatir a ver qué hacían con ella, primero no nos dejaban entrar a los defensores ni a nadie, después ingresamos y nos enteramos de la acusación que pesaba sobre ella”.

