Reclaman a Basualdo el cese de entierros en el cementerio de Las Lomitas

Un grupo de vecinos del barrio San Luis Sur, lindero al Cementerio de Las Lomitas, presentó una nota formal dirigida al intendente Atilio Basualdo para manifestar su preocupación por la continua expansión de sepulturas en el camposanto local. La solicitud expresa el malestar que genera esta situación, no solo por el fuerte olor, sino también por la invasión del espacio privado que sienten al observar que los cuerpos están siendo depositados en cercanía de sus propios patios.

En el escrito, los vecinos advierten que el cementerio «ya no da lugar», y denuncian que el avance de las sepulturas hacia los terrenos linderos vulnera la privacidad y calidad de vida de quienes habitan en las inmediaciones. «Los cuerpos están ingresando a nuestros patios», advierte el texto.

La nota fue firmada por numerosos residentes del barrio, quienes también dejaron constancia de sus números de documento y teléfonos, en un esfuerzo colectivo por hacer visible una situación que, según aseguran, es de conocimiento público y notorio.

Los vecinos reclaman que se cese de inmediato con los nuevos entierros en esa zona y solicitan que se evalúe la reubicación o ampliación del cementerio hacia sectores no habitados para evitar nuevos conflictos.

Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial del municipio de su intendente.