Reclaman ante las entidades bancarias y ANSES por débitos indebidos sobre el bono extraordinario

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, solicitó a los bancos involucrados que analicen los casos de los beneficiarios que se vieron afectados por descuentos en el monto del subsidio extraordinario dispuesto por el Gobierno Nacional y procedan a los reintegros de las sumas debitadas.

Frente a las denuncias recibidas en este Organismo de la Constitución por casos de descuentos verificados sobre los montos acreditados en las cuentas bancarias de los destinatarios del Subsidio Extraordinario fijado por el Decreto Nº 73/2019 del Gobierno Nacional, es decir, beneficiarios de prestaciones previsionales del SIPA (jubilados y pensionados que cobran menos del salario mínimo), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, Pensiones no Contributivas por Vejez, Invalidez y Madre de Siete Hijos y demás pensiones graciables cuyo pago corresponde a ANSES, titulares de Asignación Universal por Hijo para Protección Social y Asignación por Embarazo para Protección Social; desde la -Dirección de Niñez y Adolescencia, Seguridad Social, Adultos Mayores- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa,»hemos requerido a los bancos involucrados que analicen cada uno de los reclamos planteados, procedan a los reintegros de las sumas indebidamente debitadas y que se abstengan en lo sucesivo de volver a deducir sumas dinerarias que son abonadas a raíz de este subsidio extraordinario que no es susceptible de descuento, decretado por el Estado Nacional para dar una urgente contención económica a las familias que presentan mayor vulnerabilidad, razón por la cual, estas sumas no deben ser descontadas ni deducidas por ningún concepto».

«Con esta finalidad, es que el Poder Ejecutivo Nacional facultó a la ANSES para adoptar todas las medidas operativas extraordinarias que fueran necesarias y dictar las normas aclaratorias y complementarias que sean precisas. Es por ello, que hemos puesto en conocimiento de la ANSES-UDAI Formosa algunos de los numerosos casos atendidos en este Organismo de la Constitución, solicitando expresamente su intervención y adopción de medidas con carácter urgente para que pueda cumplirse con el objetivo buscado por el Ejecutivo Nacional al dictar esta norma, es decir, que el dinero llegue a los hogares más necesitados y no a las empresas que se valen en forma masiva de herramientas financieras como los débitos automáticos y/o directos», explicaron desde el organismo.

Por último, desde la Defensoría invitan a todas las personas que precisen un asesoramiento sobre el particular, que concurran a nuestra sede ubicada en calle Padre Patiño Nº 831, donde atenderán durante todo el receso administrativo, en horarios normales de lunes a viernes, es decir, de 8:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00 horas o bien se contacten a los números telefónicos 0370 – 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770 o a los correos electrónicos [email protected] – [email protected] desde cualquier lugar de la Provincia.