Reclaman que Edenor e YPF sean estatales

La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) consideró “fundamental” que Edenor, YPF y todos los servicios públicos “estén en manos del Estado o controlados de manera severa”, en un documento firmado por los secretarios general y adjunto, Ricardo Peidro y Hugo Godoy, y respaldado por una decena de sectores, agrupaciones y entidades.

La Central aseguró que en el caso Edenor debe examinarse “lo más conveniente para la Argentina, y no como una transacción privada, que no lo es, porque sin la intervención estatal no es posible hacerla”.

“La venta de la mayoría del paquete accionario de Edenor es una excelente oportunidad para el Estado de reordenar el sector eléctrico, que es un insumo estratégico para la población y las industrias; su precio influye en la competitividad y, para el ciudadano, su valor afecta el nivel de vida colectivo, al igual que sus costos”, señaló el documento.

Para el sector, la Argentina puede autoabastecerse en energía y, Edenor, es la empresa más grande; fue dada en concesión por el menemismo y exige “un indispensable reacomodamiento, que depende de la mirada política sobre la visión de una Nación industrial y con energía barata”, por lo que reclamó su “inmediata recuperación. La transacción que se intenta depende de la aprobación del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE). Hay que avanzar en el control público del sector para resolver la fragmentación y anarquía propia de la privatización, y traspasar YPF también”, afirmó.

Pampa Energía procura transferir Edenor en 100 millones de dólares, que se abonarían en dos cuotas de 60 y 40 millones cuando se oficialice la venta y dentro de un año, pero depende de Economía.

“El valor de venta está muy debajo de la cotización de mercado para una firma con casi 3 millones de usuarios. El grupo se quedaría con el 51,8 por ciento de la mayor distribuidora eléctrica y con el control de la actividad y sus utilidades, ocultas hoy en divisas extranjerizadas”.

