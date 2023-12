Reclamarán a organizaciones hacerse cargo del operativo

El Gobierno nacional le enviará en las próximas horas a las organizaciones que participaron de la movilización de ayer a Plaza de Mayo, convocada por la Unidad Piquetera, el gasto que demandó el despliegue del operativo de seguridad, en el marco del protocolo antipiquete dispuesto por el Ministerio de Seguridad, para que afronten el pago de su costo.

Manuel Adorni consideró «un éxito» la aplicación del protocolo tanto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país al señalar que «también se evitó el corte en el puente Neuquén-Cipolletti, no hubo corte en el puente Pueyrredón y todo se llevó adelante con las mayores de las tranquilidades».

Dijo que «el operativo tuvo un costo importante» y adelantó que, «cuando se termine de cuantificar ese costo, en las próximas horas se le va a pasar la factura a cada una de las organizaciones que participaron, quienes se deberán hacer cargo. Los resultados estuvieron a la vista. No fue solo un éxito en la Ciudad de Buenos Aires o en la avenida 9 de Julio o en el Metrobus: también se evitó el corte en el puente Neuquén-Cipolletti, no hubo corte en el puente Pueyrredón y todo se llevó adelante con las mayores de las tranquilidades», señaló. Sostuvo que «va a haber consecuencias» para los que marcharon y precisó: «»Estamos en el proceso de verificación de quienes incumplieron la ley y se procederá sobre ellos para hacer caer con el peso de la ley y en caso de que sean beneficiarios de planes sociales a quitárselos tal como se ha prometido».