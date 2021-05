Reclamo de paritarias: “El AMBA solucionó el problema, pero el interior quedó relegado nuevamente”, dijo Mendoza

Compartir

Linkedin Print

Diego Mendoza, secretario general de la UTA, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que ayer se llevó adelante la primera jornada de paro en el transporte urbano, medida de fuerza convocada por la UTA central en todo el interior del país, en reclamo de paritarias para el sector que solo fueron acordadas en el AMBA.

“Esta medida se da luego de un fracaso en las negociaciones paritarias que hemos tenido el miércoles con las cámaras empresariales, ante la negativa de no poder hacer frente a las paritarias del 2021, de recibir un rotundo no de las cámaras, es ahí donde sale el paro por 48 horas que lo dicta la UTA central en todo el interior del país. Capital Federal ha resuelto su problema es por eso que se origina la bronca porque una vez más el AMBA ha solucionado el problema y el interior queda relegado nuevamente”, lamentó.

“Es mucha la diferencia que hay entre como se tiene a los colectivos en el AMBA y en el interior del país, el transporte hace una diferencia abismal es por eso el problema siempre queda en el interior para solucionar y esto no es nuevo, esta paritaria se pide hace 4 o 5 meses, hemos agotado todas las instancias para llegar a este paro, buscamos todas las alternativas, pero hay que hacer esto como para poder destrabar la cuestión”, explicó.

“El paro es para corta y media distancia, acá en Formosa solamente Crucero del Sur presta el servicio urbano así que está afectando solamente a esa empresa”, detalló.

Respecto a la posibilidad de que se levante la medida, aseguró que “por ahora el paro es de 48 horas, no creo que se levante, tenemos una nueva audiencia el martes, el sábado el servicio en teoría volvería a la normalidad”.

“Nosotros pedimos la misma paritaria que consiguió el AMBA que está en 42% de aumento y como interior buscamos también el mismo monto, igual trabajo, igual remuneración, queremos todos cobrar en líneas generales igual”, indicó.

Godoy y Puerto Tirol

“Godoy y Puerto Tirol están parados desde el 20 de marzo de 2020, si estaban trabajando no estaban incluidos porque ya son larga distancia”, acotó.

Respecto a si hay novedades para la reactivación de dichas empresas, señaló que “esa es otra cuestión que el Ministerio de Transporte viene dejando relegado, todos creen que el coronavirus ha nacido en los colectivos porque todos los problemas ha tenido el transporte público en el año 2020 y en medio año del 2021, el larga distancia está parado en muchas localidades del interior del país, las empresas están paradas desde el 20 de marzo en Formosa, la provincia ha dado un gesto luego de una larga lucha de conseguir un bono de 20 mil pesos para los compañeros y los primeros días de junio estamos cobrando la segunda cuota. Por parte de la empresa muy raras veces va haciendo depósitos, cuando el Ministerio gira alguna partida extraordinaria los compañeros reciben, pero es muy escaso, los compañeros de larga distancia están pasando un muy mal momento”.

Compartir

Linkedin Print