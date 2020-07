Reclamo de vecinos ante el mal estado en que se encuentra el puente del Bº Sagrado Corazón

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, vecinos del barrio Sagrado Corazón reiteraron el pedido de arreglo del puente ubicado en la calle Juan José Silva, el cual se encuentra en pésimas condiciones y denota un gran abandono. Vale recordar que días atrás ya se advirtió en cuanto a esta situación.

“Después de que hicimos publica la situación, vino gente de la Municipalidad a bloquear el paso, entonces arrojaron tierra de ambos lados, para evitar que la gente circule por allí, pero esa no es la solución porque los motociclistas y peatones siguen pasando”, comentó una de las vecinas del lugar.

Asimismo, otra de las mujeres que también brindó su testimonio al respecto dijo indignada: “están esperando a que suceda una tragedia para hacer algo; sinceramente lo que estamos pasando ahora ya lo pasamos antes porque no es la primera vez que tenemos que salir a pedir públicamente una solución”.

“Yo creo que el deterioro de ahora se debe a que muchos camiones de gran porte y automóviles pasaban diariamente por acá para evitar el control de la avenida Kirchner, y a eso hay que sumarle que el puente no está en óptimas condiciones porque ya es viejo y está remachado nomas, entonces no va a aguantar”, acotó.

Por último, es importante decir que, como mencionó una de las mujeres, pese a que se “bloqueó” el paso los motociclistas continúan circulando, poniendo en riesgo su integridad física ya que además de presentar huecos, también hay partes del puente en donde las chapas se “soltaron”.