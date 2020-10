Reclamo de vecinos por el paso de camiones areneros a “toda velocidad”

Compartir

A raíz de las constantes quejas de vecinos de Lote 4 y alrededores, por el paso reiterado de camiones sobre la calle Entre Ríos, Carlos Finlay, entre otras, que circulan a altas velocidades y que en muchas ocasiones generan roturas en las arterias como también congestiones en el tránsito, el licenciado Orlando Ortiz, director de Tránsito de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre este escenario y explicó que en los últimos tiempos se agravó debido a que solo está operando una empresa arenera lo que genera gran congestión durante la mañana, que es el horario permitido para trabajar.

“Con el cuerpo de tránsito estamos trabajando regularmente en diferentes controles, hace tiempo venimos trabajando en los camiones de tránsito pesado, de gran porte, tenemos una problemática más con toda esta situación particular de la pandemia donde se controla más que nunca a los camiones de gran porte que ingresan a la provincia, pero el cuerpo de tránsito también controla los camiones que circulan dentro de la ciudad y todos los días es habitué más que nada la zona de areneras, tenemos que estar controlando para que esto no afecte a los vecinos”, comenzó explicando.

“Por el tema de los controles de estos camiones areneros siempre tenemos personal fijo en la zona de Lote 4, en la calle Entre Ríos que es una zona donde ingresan camiones, después los hacemos salir por la calle Espora que es una alternativa de ripio que tiene para la salida a la fábrica y que está en buenas condiciones, estamos trabajando en horario de la siesta porque es el horario permitido pero ahora tenemos una situación particular y es que no solamente está funcionando una empresa arenera que está proveyendo de este material y solamente trabaja en el horario de la mañana entonces por ahí nos está complicando la situación a la mañana porque van muy temprano a cargar más de 30 camiones y se complica, hay que esperar que carguen, tenemos el cuerpo de transito apostado en el lugar para que organice y estacionen sin generar problemas a los vecinos y al tránsito fluido que a toda hora circula por la zona que es de acceso al barrio Lote 4, a Villa Jardín”, señaló.

Al ser consultado sobre si se puede buscar una alternativa para evitar mayor flujo de camiones en la zona, aseguró que “la única solución que nosotros damos es controlar y permitir que los camiones ingresen en los horarios permitidos que son en los que marca la ordenanza y el horario permitido es bien temprano justamente para que no molesten al tránsito particular. El miércoles y ayer tuvimos camiones estacionados sobre la calle Espora tuvimos que organizarlos, que no molesten a ningún vecino, después los hacemos entrar en forma directa hasta la barrera pero es un movimiento que se complica solo un par de horas, de 7 a 9 de la mañana donde prácticamente ya no están. Por ahora a la mañana no se está trabajando porque no se está produciendo arena, hay una problemática con respecto a las empresas, creería que por la bajante y toda la cuestión que estamos viviendo, la problemática que tenemos ahora es de los camiones areneros”.

En cuanto a si los conductores de estos grandes rodados respetan la normativa municipal, Ortiz reconoció que “es un trabajo de todos los días, sí o sí tenemos que estar todos los días presentes, hacernos ver porque es la única forma, lo que se controla mucho son los camiones particulares que llevan un producto que es volátil como la arena y que siempre deben tener la carpa y la tapa para que no caiga la arena sobre el asfalto porque se ensucia, antes por ejemplo en la avenida Napoleón Uriburu siempre había arena, por suerte ahora ya pudimos eliminar eso, se corrigió eso y si nos percatamos de un camión con esta situación lo hacemos parar hasta que caiga toda la arena y después lo dejamos circular”.

“Tenemos muchos casos de estos que se fueron corrigiendo de a poco, es un trabajo de todos los días, tenemos que estar controlando, el personal de tránsito tiene que estar ahí, siempre los tenemos apostados en la salida de la Napoleón para que justamente controlen esto y ahora ya no tenemos estos inconvenientes que antes eran más comunes incluso en pleno microcentro se veía arena tirada en el asfalto, ahora ya no tenemos mayores quejas por esto”, acotó Ortiz.

Para finalizar reiteró que la situación del paso constante de camiones por la zona se debe a que solo está trabajando una empresa arenera, “esa es la problemática porque nunca se congestionaban tantos camiones como ahora, hace varios días tenemos este problema y creo que uno de los barcos que succionan la arena está descompuesto, eso me habían comunicado por eso paró también la venta de arena, hay una sola empresa que está trabajando, se complica todo, sé que hay escasez de arena, solo a la mañana se reparte lo que se puede”, culminó.