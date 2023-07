Reclamo pacífico por caso de maltrato animal que terminó con un perrito muerto en barrio Namqom

Grupos de proteccionistas de animales y vecinos de la ciudad se congregaron el sábado último en la plaza San Martín para reclamar pacíficamente tener acceso al informe necrológico que realizó el Centro Municipal de Atención Animal – CeMAA- respecto a un can que murió tras haber sido presuntamente torturado y enterrado vivo en el barrio Namqom días atrás.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Elizabeth González, presidenta de la Asociación para la Defensa y Rescate Animal -ADYRA- explicó que “queremos saber cómo estaba el perrito, queremos la verdad y que realmente haya una causa judicial. La ciudadanía en su medida respondió y se sumó a nuestro reclamo”.

Consultada si es que desde el Poder Judicial de Formosa se acercaron para dialogar con los manifestantes dijo que sí. “Se acercaron gente del Penal 2 que son los que están de turno, me explicaron que me tengo que acercar mañana -por hoy- a ver si ya elevaron el informe con número de sumario al Juzgado y de ahí tenemos que ir a Fiscalía a realizar la respectiva denuncia; realmente valoro que se hayan acercado”.

“Se trató de una tarde donde además de exhibir nuestros carteles estuvimos explicando a la ciudadanía el caso, repartimos volantes. Gracias a Dios tuvimos muchas personas que se hicieron eco y a quienes comentábamos lo que pasó quedó horrorizada e impactada”, cerró González.

