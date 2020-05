Reclamo salarial: sin respuestas a la vista, sigue el paro total en Crucero del Sur

Compartir

José Olmedo, Subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló del paro total por tiempo indeterminado que inició ayer en Formosa como en gran parte del país, por la demora en el pago de salarios, que lejos está de resolverse. La medida de fuerza fue decretada por la UTA local y desde la UCRA comunicaron que adherían a la medida.

«Los trabajadores tienen razón en su reclamo el cual compartimos y creemos que es justo, pero no compartimos la metodología de trabajo, más allá de como lo digan ellos si es paro o retención de servicios porque los pocos usuarios de Formosa que deben realizar sus tareas habituales porque están exceptuados no tienen su medio de transporte, más allá de esa situación estamos elevando informes por parte de los distintos inspectores de transporte hacia la procuración del municipio capitalino para que actuemos como lo venimos haciendo cada vez que existen estas medidas de fuerza y no garantizan el transporte urbano en su modalidad de emergencia, sumado a que ahora tenemos una situación atípica dentro de lo que es el aislamiento donde hemos tomado la decisión de reducir el servicio y no están prestando ese servicio reducido y mucho menos el de emergencia dentro de este servicio reducido, razón por la cual el municipio actuará en consecuencia como lo hizo en más de una oportunidad y no creo que acá sea la excepción, la justicia siempre obró con muy buen criterio e hizo lugar a los planteos que más de una vez ha requerido el municipio capitalino», explicó.

Asimismo reconoció que «vencieron los dos subsidios que tenían, ya sea el provincial o el nacional, los dos aportes tanto del tesoro provincial como del fondo fiduciario creado para el transporte público se encuentran vencidos».

Ante esta situación y pese a que la compañía va quedando con menos ingresos, aseguró que un aumento de boleto no es posible. «No se puede aumentar en virtud de que está vedado, Formosa ha suscripto a un convenio con la gente del Ministerio de Transporte de la Nación donde nos comprometemos a no aumentar el pasaje del transporte, más allá de eso, primero debemos analizar todo el contexto nacional del transporte en esta situación de pandemia que estamos atravesando, resulta ser que la gran mayoría de las jurisdicciones de la Argentina están percibiendo sus haberes en un porcentaje disminuido ya habiéndose acordado con los trabajadores este tipo de percepción, acá se hizo una propuesta a los trabajadores y ellos la rechazaron porque como todos, queremos cobrar el 100% de nuestros haberes, ellos no accedieron a eso y hoy tenemos esta situación».

«El subsidio en el transporte siempre fue una variable importante, cuando arrancaron el 70% era de los haberes de los trabajadores, hoy por hoy con todos los costos y el desfasaje económico que estamos teniendo y que nos bloqueó la maquinaria del subsidio hace un año atrás cuando desde el gobierno de Mauricio Macri se decidió quitar esos fondos y que después rápidamente el gobierno provincial salió a cubrir con la consecuencia de que a los pocos meses tuvimos dos fuertes devaluaciones entonces esos montos quedaron totalmente desfasados, sumados a otra situación y es que antes había un componente importante del subsidio que era el combustible, hoy no lo tenemos, eso también sufrió incrementos y eso genera hoy que tengamos esta situación, también nos complica la situación la pandemia porque es un servicio esencial, no se puede dejar de prestar, si bien se ha reducido la circulación teniendo en cuenta que no hay mucha población en las calles, eso se traslada a la recaudación que hoy cayó abruptamente y como lo dijo el presidente como las voces del Consejo de Atención Integral al COVID 19 como el intendente Jofré, hay que desalentar la utilización del transporte público ya que conforme informaran los expertos, el peligro mayor de contagio está en el transporte público por la aglomeración de personas, porque tienen mucho contacto con los pasamanos, asientos, estamos muy expuestos, en consecuencia todo esto hace un mix para que tengamos esta situación y la empresa no pueda afrontar en un 100% los salarios de los trabajadores y éstos a su vez con mucha certeza y con toda la cuestión legal que los ampara, deciden no hacer un aporte solidario para esta situación y quieren percibir sus haberes».

«Sé que a los trabajadores les ofrecieron pagarles un porcentaje de sueldo, pero no sé de cuánto, que la situación se dio porque pretenden percibir el 100% de los haberes que no está mal, comparto eso pero de todas maneras debe haber un servicio de emergencia por eso las veces que no hubo esto acudimos a la justicia que fue la que ordenó a la empresa a prestar el servicio», explicó.

«Esto no solo pasa por una cuestión del salario de los trabajadores, acá hay otras situaciones que llevaron a la empresa a no poder pagar hoy lo que están reclamando los trabajadores que es nada más y nada menos que sus haberes», finalizó.