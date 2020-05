Reclamo salarial: trabajadores de Godoy se autoconvocaron frente a la empresa; la Policía evitó una manifestación

Compartir

Linkedin Print

Tras enterarse que la Empresa Godoy resultó beneficiada de una ayuda por parte del Gobierno nacional, unos 40 trabajadores -que se encuentran sin cobrar sus haberes- se autoconvocaron frente a las instalaciones de la misma en Av. Dr. Néstor Kirchner 4220. La Policía evitó que se realice una manifestación.

Diego Figueroa, delegado de los trabajadores de dicha empresa, sostuvo que “nos autoconvocamos porque no tenemos respuestas. Nos enteramos que en Boletín Oficial salió una ayuda, pero para los empleados no hay nada”.

“Unos 40 compañeros se acercaron hasta la empresa, muchos no pudieron llegar por el tema de los permisos de circulación. Vino la Policía y nos pidió que nos retiremos”, aseveró.

Consultado si es que tienen alguna comunicación por parte de la empresa asintió que “no nos dijeron que recibieron esa plata, pero en el Boletín Oficial dice que fueron beneficiados con $850.000”.