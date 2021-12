Reclamo salarial: UTA realiza paro y bloqueo en las afueras de la empresa Puerto Tirol

Compartir

Ayer por la mañana se realizó una reunión entre UTA, delegados y gerentes de la empresa Puerto Tirol donde no se llegó a un arreglo por el reclamo salarial que realizan los trabajadores y por ello continúa el paro y bloqueo en las afueras del galpón de la compañía ubicada en el barrio Independencia.

En ese sentido el secretario general de UTA, Diego Mendoza, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que “hasta el momento estamos buscando todas las alternativas de solución, la empresa no da algo que nos satisfaga a todos los compañeros por eso entramos en asamblea permanente, estamos debatiendo, hasta el momento lo que está ofreciendo la empresa no nos llena por eso le pedimos que haga un esfuerzo más para destrabar este conflicto”.

Detalló que “los reclamos son muchos ítems que la empresa tenía acumulados durante la pandemia y al momento de iniciar las actividades nos ha pedido que aguantemos ciertas cositas hasta que la empresa pueda reactivar el movimiento que tenía antes de la pandemia. Como gremio y compañeros fuimos accesibles en ese sentido de esperar a que sea un poco más dinámico, que haya más movimiento de la ruta, a través de eso estaban a la espera de los fondos provinciales que el gobierno de la provincia de Formosa se comprometió con ambas empresas y ellos recibieron dos meses ya de estos aportes, lo que no hizo la empresa es ponerse en sintonía con toda la deuda que tiene con los trabajadores entonces llegó hasta acá, ya intimamos el mes pasado a la Subsecretaría de Trabajo donde habíamos llegado a un acuerdo de que íbamos a hacer una mesa de diálogo, analizar las deudas y cuando iba recibiendo el dinero de la provincia poder empezar a hacer el plan de pago con los compañeros que hasta el momento no sucedió, en pos de eso se da este paro de actividades que esperamos resolverlo”.

“Esperemos que esto se solucione, la idea no es vivir de paro, queremos que los compañeros puedan llevar el sustento a la casa y todos trabajemos con normalidad”, rogó Mendoza.

Para finalizar advirtió que “estamos acá porque no estamos percibiendo los sueldos, nos tiran de a migajas y estamos cansados, nos pidieron tolerancia de dos meses y toleramos, acá es donde la empresa debe pagar lo que ya nos debía y lo que se fue acumulando que es lo que queremos. La empresa ha manifestado recién a dar en cuotas lo que está debiendo desde el mes de diciembre a lo cual dijimos que no porque proponen hacer en cinco cuotas el pago y terminaríamos de cobrar en marzo-abril nuevamente, les dijimos que hagan un mayor esfuerzo y vean la posibilidad de pagarle a los compañeros”.

