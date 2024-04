Recomiendan a viajeros a estar atentos a los síntomas del dengue

El subsecretario de Medicina Sanitaria, del Ministerio de Desarrollo Humano, doctor Manuel Cáceres, hizo saber a la comunidad la preocupación surgida, desde esa cartera, en relación al gran movimiento de personas ocurrido durante el último feriado largo y que, eventualmente, se repetirá durante este fin de semana, teniendo en cuenta las consecuencias que eso puede acarrear respecto al dengue.

Dijo sobre eso, que “muchas personas viajaron a lugares que tienen una alta cifra de casos de dengue, incluyendo los países vecinos de Brasil y Paraguay, donde circulan actualmente los serotipos 3 y 4 que, en Formosa no tenemos circulando”.

Ante esa circunstancia, solicitó a quienes hayan estado o van a estar en los próximos días en distintos sitios donde, en este momento, se registra un aumento marcado de casos y especialmente donde circulan las cepas 3 y 4 de dengue, que “ni bien aparecen los mínimos síntomas, acudan rápidamente al centro de salud o al hospital más cercano para hacer la consulta inmediata y para que, de acuerdo a la determinación médica, se hagan los análisis correspondientes”.

“Con la mínima sospecha tenemos que adelantarnos”, remarcó el funcionario, explicando que “si bien hoy, la provincia está en un contexto sanitario tranquilo, si llega a ingresar otro serotipo de dengue, desde otro lugar, nos puede desestabilizar”.

Frente a esa posibilidad, subrayó la importancia de “estar alertas”, ampliando que para eso “si aparece alguno de los síntomas, no debemos quedarnos en la casa calculando que tenemos o no tenemos dengue, sino que debemos hacernos un análisis para confirmar o descartar que estamos cursando la enfermedad”.

Y agregó que el análisis “no solo es clave para saber si tenemos la enfermedad, sino que debemos saber con cuál de las cepas estamos infectados”, puntualizó.

La lucha sigue firme

“No hemos bajado los brazos en esta lucha, seguimos trabajando intensamente con acciones planificadas”, afirmó y reiteró que “a pesar de haber mejorado nuestra situación, debemos estar atentos a este tipo de eventos como fue el gran movimiento de personas que hubo el fin de semana pasado”.

Fundamentando en la necesidad de poder constatar “que alguien no nos haya traído un serotipo que nosotros no teníamos. Porque si eso ocurriera, debemos reforzar aún más la prevención, los bloqueos y todo lo necesario para frenar la propagación”.

Síntomas

Sobre los síntomas a tener en cuenta, Cáceres recordó que la primera consulta “debe hacerse cuando la persona tiene fiebre” y los síntomas que pueden acompañar son: dolor muscular, dolor de cabeza, dolor articular, náuseas, dolor abdominal, episodios de vómito y diarrea que pasan pronto y pueden volver a aparecer con el paso de las horas.

La persona debe consultar “para que el médico pueda determinar la causa de ese estado febril y hacer la sospecha de dengue”, señaló.

En tanto, puso de resalto que también son muy importantes los controles posteriores y aún más, cuando se desarrollan los síntomas de alarma “que pueden evolucionar en un cuadro de dengue grave si no son tratados a tiempo”.

Mencionó entre los últimos “dolor abdominal intenso y sostenido, es decir, que a la persona le duela la panza todo el tiempo; vómitos persistentes, cuando vomita más de tres veces; y diarrea, cuando supera las cinco deposiciones de este tipo. Esos síntomas pueden llevar al paciente a una deshidratación”.

De igual modo, se debe prestar atención “cuando aparece un sangrado por boca, nariz, o manchas en la piel que sean en forma de hematomas o cuando la orina es con sangre o color sangre o al observarse sangre en la materia fecal, ya que son pautas de que hay una complicación que requiere una consulta médica inmediata”, finalizó.