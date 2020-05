Recomiendan asistir a la consulta ante cualquier síntoma respiratorio y no automedicarse

Compartir

El médico epidemiológico y director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, brindó una oportuna comparación entre los síntomas de coronavirus y los de las enfermedades respiratorias comunes en esta época del año, en el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19.

«El frío predispone a las enfermedades respiratorias, van a aparecer resfríos, dolores de garganta, a veces con fiebre otras no, son muy parecidos a los síntomas del coronavirus», sostuvo el especialista.

Y reiteró los síntomas que se manifiestan con el COVID: «Temperatura no muy alta, de 37,5 grados o un poco más, acompañado por tos seca, dolor de garganta y dificultad respiratoria porque termina produciendo una neumonía».

En ese sentido, Romero Bruno sugirió que ante cualquier manifestación sintomática, la persona recurra a la consulta médica, no se diagnostique y mucho menos automedique.

«Lógicamente para nosotros es fundamental e importante dentro de este contexto y sabiendo que no tenemos ningún caso sospechoso ni confirmado (de Coronavirus), el antecedente epidemiológico» y enfatizó en señalar que es considerado «caso sospechoso a una persona que tenga síntomas pero que provenga de un lugar que hay circulación, que para nosotros cualquier lugar fuera de la provincia ya lo es», explicó.

En esa línea, Romero Bruno indicó que si una persona que llega de otra provincia presenta los síntomas antes expuestos, pasa a ser sospechoso y se habilita el protocolo de seguridad que incluye el aislamiento, la toma de la muestra, la espera de los resultados, el análisis de sus contactos. Estas cuestiones forman parte de la investigación epidemiológica ante un caso sospechoso.

Además, el médico recordó que se puede recurrir a la línea 107 para asesoramiento gratuito y que de allí los destinarán a lugares como la Unidad de Pronta Atención para la Emergencia, el Hospital Distrital N° 8 o el Hospital Central de lunes a sábado de 7 a 20 horas, en el caso de que la persona lo requiera.

Por último, aclaró que si el individuo no reúne los requisitos de proceder de otra provincia o haber estado en contacto con alguien que estuvo en un lugar con circulación del virus, la enfermedad respiratoria va a ser común tipo Influenza.

«También se toman muestras para esto sobre todo en chicos para identificar que otros virus están circulando, generalmente la influenza tipo A, B o la H1N1 que son los otros virus comunes», señaló.

Y concluyó: «En muchos casos se toma la muestra y se hacen los estudios en el laboratorio de biología molecular del Hospital de Alta Complejidad».