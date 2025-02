Reconocimiento al programa de Facilitadores Judiciales de Formosa en el Concurso de Innovación en la Justicia

El pasado viernes 21 de febrero, la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires fue escenario de la entrega de premios y distinciones del Concurso de Iniciativas de Innovación en la Justicia, convocado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Federación Argentina de la Magistratura.

Este evento destacó diversas iniciativas que buscan innovar en el ámbito judicial, en especial aquellas relacionadas con el acceso a la justicia, uno de los ejes fundamentales de la convocatoria.

En este marco, el Programa de Facilitadores Judiciales implementado por el Poder Judicial de Formosa recibió un merecido reconocimiento por su destacada labor en materia de acceso a la justicia, especialmente dirigido a las poblaciones más vulnerables.

Este programa, que comenzó su recorrido en el año 2017, ha sido un pilar fundamental en la democratización del acceso a la justicia, brindando a miles de personas, principalmente de sectores desprotegidos, la posibilidad de acercarse a los servicios judiciales de manera gratuita y voluntaria.

La distinción fue recibida por la abogada Ana Vallejos Caponio, quien forma parte de la Inspectoría de Paz bajo la conducción del doctor Oscar Marcelo Paolisso.

En esta ocasión, estuvo acompañada por el actual presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Formosa, Guillermo Horacio Alucín, quien ha sido un activo impulsor del programa.

Alucín ha sido un firme defensor del servicio de Facilitadores Judiciales en toda la provincia, destacando la importancia de esta herramienta para garantizar el acceso igualitario a la justicia para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que enfrentan mayores barreras económicas y sociales.

El Programa de Facilitadores Judiciales se caracteriza por ser un servicio voluntario y gratuito que acerca a las comunidades más alejadas del sistema judicial a los recursos legales disponibles, permitiendo a los habitantes de sectores vulnerables acceder a la justicia sin los obstáculos tradicionales. Este servicio se presenta como «la primera escucha» para aquellos que se acercan con problemas legales y constituye la puerta de acceso al sistema judicial. Tal como lo expresa el Dr. Alucín, “llevan la Justicia donde la Justicia no llega, fundamentalmente a las personas más vulnerables y de menores recursos”.

Así, los facilitadores actúan como intermediarios, orientando y ayudando a las personas a navegar por los procesos judiciales, brindándoles la confianza necesaria para involucrarse en el sistema legal.Una de las particularidades que distingue a este programa es su incidencia en las comunidades originarias de la provincia de Formosa.

Desde sus inicios, el Programa de Facilitadores Judiciales ha incorporado facilitadores de diferentes etnias, lo que ha permitido una mayor fluidez en el acceso a los servicios judiciales, adaptándose a las realidades lingüísticas y culturales de los pueblos originarios.

Este enfoque inclusivo ha sido clave para superar las barreras que históricamente han impedido que estos sectores más vulnerables puedan acceder a los derechos que les corresponden por ley.

El reconocimiento otorgado en el Concurso de Iniciativas de Innovación en la Justicia no solo refleja la valía de este programa, sino también el esfuerzo y compromiso constante del equipo que trabaja en su implementación.

Los facilitadores judiciales recorren los caminos provinciales, llevando la justicia a lugares donde de otro modo sería prácticamente inaccesible.

La distinción representa un estímulo para continuar mejorando y expandiendo este servicio, cuya misión es garantizar que el derecho a la justicia, un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución, sea una realidad para todos los habitantes de la provincia de Formosa.

Este tipo de reconocimientos a nivel nacional no solo pone en valor el trabajo realizado por el Poder Judicial de Formosa, sino que también destaca el compromiso de la provincia con la mejora del acceso a la justicia, en especial para las personas más vulnerables, como los pueblos originarios, las personas de escasos recursos y aquellas que se encuentran en situaciones de mayor desprotección.

En este sentido, el Programa de Facilitadores Judiciales se presenta como un modelo innovador que tiene el potencial de replicarse en otras provincias, contribuyendo a una justicia más inclusiva, accesible y equitativa en todo el país.

La distinción recibida por el equipo de Formosa refuerza el mensaje de que el acceso a la justicia es una prioridad que debe ser abordada con creatividad y esfuerzo continuo, y que iniciativas como esta, que mejoran la conexión entre el pueblo y el sistema judicial, son clave para fortalecer el estado de derecho y garantizar los derechos de todos los ciudadanos.