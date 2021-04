Récord de diagnósticos: se detectaron 355 casos nuevos de COVID 19 en Formosa

Compartir

En una nueva conferencia de prensa diaria, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas tres comprovincianos vecinos de Clorinda fallecieron y se diagnosticaron 355 casos de COVID 19 en la provincia de Formosa.

Las víctimas fatales son Martin de 69 años, Vicente de 57 años y Agustín de 58 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

En cuanto a los 355 casos positivos, fueron diagnosticados en personas de entre dos meses y 84 años, en el marco de los 4.075 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas, con el 8,7% de positividad.

Los mismos corresponden a Formosa Capital, 249: 176 consultas por síntomas, 30 contactos estrechos, 30 por búsqueda activa, 10 consultas por egreso y tres controles por internación; a Clorinda, 48: 17 contactos estrechos, 16 consultas por síntomas, ocho consultas por egreso y siete por búsqueda activa; a General Güemes, 11: nueve contactos estrechos y dos consultas por síntomas; a General Belgrano, 10: siete contactos estrechos y tres consultas por síntomas; a El Espinillo, siete: seis contactos estrechos y una consulta por síntomas; a Villa Escolar, seis: tres contactos estrechos, dos consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; a Riacho He He, seis contactos estrechos; a Pirané, cuatro contactos estrechos; a Posta Cambio Zalazar, dos contactos estrechos; a Misión Tacaaglé, dos contactos estrechos; a Guadalcazar, dos contactos estrechos; a Lamadrid, dos contactos estrechos; a Ibarreta, dos contactos estrechos; a Tres Lagunas, un contacto estrecho; a La Primavera, uno por búsqueda activa; a Laguna Naineck, uno por búsqueda activa; y a General Mansilla, un contacto estrecho.

Alta médica

Además, ayer se dio el alta médica a 220 pacientes recuperados que corresponden 148 a Formosa, 40 a Clorinda, siete a El Colorado, dos a Laguna Blanca, dos a General Belgrano, dos a Misión Laishí, dos a Pirané, uno a Colonia Pastoril, uno a Comandante Fontana, uno a Estanislao del Campo, uno a Ibarreta, uno a Villafañe, uno a Riacho He He, uno a Las Lomitas y 10 ingresos de otras jurisdicciones.

En ese marco, al 28 de abril de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron en total 7.183 casos de COVID 19, de los cuales 3.600 se recuperaron, 3.420 siguen activos, 131 fallecieron y 32 egresaron de la provincia. También se realizaron 386.392 test con el 1,86% de positividad acumulada.

Por localidad, los casos activos de coronavirus se sitúan en Formosa, 2.102; Clorinda, 674; General Belgrano, 87; Laguna Naineck, 80; Pirané, 62; General Güemes, 44; El Espinillo, 40; Riacho He He, 31; Ibarreta, 27; Misión Tacaaglé, 25; Villa Escolar, 21; Palo Santo, 20; Herradura, 19; Comandante Fontana, 17; La Primavera, 14; Estanislao del Campo, 13; El Colorado, 12; Misión Laishí, 12; Siete Palmas, ocho; Buena Vista, ocho; Laguna Blanca, seis; Gran Guardia, seis; Villafañe, cinco; Tres Lagunas, cinco; Posta Cambio Zalazar, cinco; Ingeniero Juárez, dos; Guadalcazar, dos; Lamadrid, dos; Bartolomé de las Casas, Fortín Lugones, Palma Sola y General Mansilla, uno en cada lugar; e ingresos desde otras jurisdicciones, 67.

Controles

La Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 628 camiones de carga, 96 vehículos y 158 personas; controló en la vía pública a 20.891 personas y 6.030 vehículos; labró infracciones a 16 vehículos y 343 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; y detectó un ingreso irregular judicializado.

Vacunación

En otro orden, el organismo comunicó que este miércoles recibieron la vacuna los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades de Mayor Villafañe, Km.142 N.R.B., Colonia El Rincón, Villa Dos Trece, Bañaderos, El Colorado y Colonia El Alba.

Asimismo, se recordó que, el próximo jueves 29 de abril recibirán la vacuna los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores residentes en las localidades de Loma Senes, Corralito, Estero Grande, La Disciplina, Colonia El Olvido, Gral. Victorica, Colonia La Loma – Monte Lindo, Loma del Quebranto, Potrero Norte, El Coati, Los Matacos y Gran Guardia; y se continuará en las localidades de Pirané y Palo Santo, con las clases 1951 hasta 1960.

Récord de diagnósticos

Por último, el Consejo señaló que este miércoles es el segundo día consecutivo que se reporta un récord diario de casos de COVID-19 en la provincia, con 355 detecciones en 17 localidades distintas. En esa línea, en la ciudad capital se volvió a superar el récord diario con 249 casos positivos en la última jornada.

Por tales motivos, se sostuvo que es imperioso reducir el número de contagios diarios con el fin de resguardar la salud y la vida de la población, para lo cual también es imprescindible evitar una sobre exigencia del sistema de salud.

“Reiteramos este mensaje, hoy el virus puede aparecer en nuestra vida cotidiana en cualquier momento y cualquier lugar. La actitud más prudente es permanecer en nuestros hogares para evitar riesgos innecesarios, y cumplir con los cuidados preventivos y protocolos sanitarios vigentes”, concluyó el parte.

