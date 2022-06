Récord de exportación de trigo en los últimos 6 meses

Compartir

Las exportaciones de trigo en el primer semestre de la campaña comercial 2021/22 del cereal fueron récord tanto en volumen como en valor, y tuvieron como principal destino a los países africanos, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta manera, las exportaciones registradas entre diciembre y mayo sumaron 12,7 millones de toneladas, volumen récord para dicho período, por un monto total de US$ 3.740 millones, también histórico y muy por encima de los registros anteriores para dicho período, producto de los elevados precios internacionales.

En volumen, el salto en los despachos fue considerable, con un incremento cercano al 80%, lo que representó un aumento en los envíos del 5,7 millones de toneladas aproximadamente.

De hecho, «a excepción de la campaña 2016/17, cuando se exportaron 12,8 millones de toneladas de grano, el volumen exportado entre diciembre y mayo del actual ciclo comercial es superior a lo exportado en toda la campaña completa considerando años anteriores», indicó la entidad bursátil.

En cuanto a los US$ 3.740 millones que ingresaron por los embarques, cifra que también se erigió como récord absoluto, más que duplicó a los US$ 1.500 millones exportados en el primer semestre de la 2020/21 y se posicionó US$ 1.650 millones por encima del anterior récord que se dio en el ciclo comercial 2007/08.

En cuanto a los destinos, se dio un cambio de tendencia.

